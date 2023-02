Exact 25 jaar geleden lanceerde ‘t Hof van Commerce allereerste album. Flip Kowlier: “Die plaat heeft mijn leven veranderd”

Vandaag vieren we een stukje Belgische muziekgeschiedenis. Exact een kwarteeuw geleden bracht ‘t Hof van Commerce En in Izzegem uit, de allereerste plaat van de Izegemse hiphopformatie. “Sindsdien is alles anders”, blikt Flip Kowlier terug.

Het was een bommetje in de Vlaamse muziekwereld. West-Vlamse hiphop, ge goat er nog van worn Most ek van joe zin, kzoe er mie nie an stworn, rapten Flip Kowlier en Buzze, gesteund door dj 4T4 in 1998 op Dommestik & Leverancier.

Het bleken profetische woorden, want 25 jaar later is ‘t Hof van Commerce nog altijd incontournable. “Ongelooflijk hoe ons verhaal gelopen is”, mijmert Flip Kowlier (46). “’t Hof was eigenlijk het vervolg op een andere band, The Prophets of Finance. We wilden aanvankelijk gewoon een demo maken waarmee we bij jeugdhuizen konden aankloppen om optredens te versieren. Tot een goeie vriend ons aanraadde om ermee naar de platenlabels te stappen. De rest is geschiedenis.”

‘Zeg nekjir oe loat is ‘t’

Dommestik & Leverancier – met de legendarische rhyme Zeg nekjir oe loat is ‘t – werd een monsterhit op Studio Brussel en plots kende heel Vlaanderen de rappers uit Izegem/Gent. “En in Izzegem, zoals onze eerste plaat heet, is allesbepalend geweest in mijn carrière”, stelt Kowlier. “Zonder die release had mijn leven misschien een compleet andere wending genomen.”

Flip Kowlier, Serge Buyse ofte Buzze en DJ 4T4, in het echte leven Kristof Michiels: de mannen achter ‘t Hof van Commerce. © lscg

‘t Hof van Commerce is er ook (mee) voor verantwoordelijk dat de Vlamingen het West-Vlaams leerden omarmen. “We zijn altijd trots geweest op onze roots, dat blijkt ook uit onze nummers van weleer.”

Opnamestudio boven Gents copycenter

Anno 2023 haalt Flip Kowlier de eersteling van ‘t Hof van Commerce amper nog uit de platenkast. “Als muzikant bekijk je je eerdere werk door een professionele bril. Je luistert ernaar om referenties te vinden. Maar dat neemt niet weg dat ik apetrots ben op wat we toen op de wereld hebben losgelaten. Vandaag zal ik En in Izzegem nog eens door mijn woonkamer laten weergalmen.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Veel jonge fans waren zelfs nog niet geboren toen ‘t Hof van Commerce van start ging. Die nieuwe schare moeten we blijven soigneren”

En dat zorgt meteen voor een stevige brok nostalgie. “Het voert me helemaal terug naar 1998”, glundert Flip. “Ik zie onze opnamestudio nog voor ons: een klein kamertje boven een copycenter in Gent, met allemaal geleend materiaal. Alle beats heb ik op die toestellen gemaakt. Nogmaals oprechte dank aan de uitleners van dienst, want ze hebben onze hiphopscene een grote dienst bewezen”, glimlacht hij.

Een favoriet nummer kiezen vanop En in Izzegem is een haast onmogelijke opdracht, vindt Flip Kowlier. “Ze hebben allemaal wel iets. Maar als ik dan toch moet kiezen, ga ik voor Zonder niet.”

Thuiskomen

25 jaar na de start is ‘t Hof van Commerce nog altijd bijzonder populair. “Het leeft, hé. We treden af en toe nog eens op en dat voelt elke keer opnieuw als thuiskomen. ‘t Hof blijft ons kindje, daar zullen we altijd zorg voor dragen.”

Of er nieuw werk zit aan te komen, laat Flip Kowlier voorlopig in het midden. “Die kans bestaat altijd. De goesting om met ‘t Hof van Commerce aan de slag te gaan, zal nooit verdwijnen. We merken trouwens dat we heel wat jonge fans hebben. Jongens en meisjes die zelfs nog niet geboren waren toen ‘t Hof van Commerce van start ging. Gek, toch? Die nieuwe schare moeten we dus blijven soigneren.”

Luister hieronder naar ‘Zonder Niet’, het favoriete nummer van Flip Kowlier op ‘En in Izzegem’.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kowlier en Buzze in 2012 aan het werk op Rock Werchter. © Belga

© Frank Meurisse