Derde editie van Het Schlagerfestival Zomereditie schot in de roos

Zaterdag 15 juli, testten 4.000 uitzinnige Schlagerfans de stevigheid uit van de Proximus Pop-Up Arena tijdens de derde editie van Het Schlagerfestival Zomereditie. De enthousiaste bezoekers in kleurrijke en uitbundige outfits trokken naar ’t zeetje in Middelkerke voor Christoff, De Romeo’s, Luc Steeno, Yves Segers, Jo Vally, Bram & Lennert, Johan Veugelers, Jettie Pallettie en Jordy Vannett (winnaar talentenwedstrijd). De uitverkochte zaal kon amper in toom gehouden worden, zo ook de presentatrice van dienst, Kim Debrie.

De organisatie kan opnieuw terugblikken op een succesvolle doortocht in Middelkerke: “Een uitverkochte Proximus Pop-Up Arena ging weer helemaal uit z’n dak en bouwde een feestje zoals alleen échte Schlagerfans dat kunnen: met een onevenaarbare, hartelijke warmte en ongeremde ambiance die je alleen op een Schlagerfestival ervaart. Terwijl we nog nagenieten van deze editie, kijken we al vol enthousiasme uit naar de Flower Power-editie van Het Schlagerfestival in Hasselt op 22, 23 en 24 maart 2024.”, zegt Evelien Vercruysse van House of Entertainment.

Afgelopen zaterdag ging de uitverkochte Proximus Pop-Up Arena weer lekker uit de bol op hits zoals ‘Viva de Romeo’s, ‘Ik Schreeuw Het Van De Daken’ en ‘Zeven Zonden’. Daarnaast zongen de 4.000 aanwezige fans van het Vlaamse levenslied ook luidkeels mee met Jo Vally, Jettie Pallettie, Johan Veugelers, Bram & Lennert en Luc Steeno. Die laatste bracht de getalenteerde zanger-accordeonist Thomas Julian mee. De West-Vlaming warmde voor de show het publiek al op en bracht samen met Luc ‘Hij Speelde Accordeon’ en een soloversie van de hit ‘Engelbewaarder’. “Ik vond het geweldig om in Middelkerke op het podium te staan. Ongelofelijk hoe enthousiast het publiek meezong en reageerde. Wat een mooie avond!”

Thomas Julian was niet de enige verrassing van de avond, want de onbekende maar getalenteerde zanger Jordy Vannett (23) uit Maldegem maakte ook zijn ultieme droom waar. Exact één maand geleden won hij de allereerste Schlagerfestival-talentenjacht en kreeg daardoor een plekje in de line-up. Jordy, een entertainer in hart en nieren, verraste het publiek met zijn versie van ‘Als ze lacht’ en ‘Laat de zon in je hart’. “In de dagen voordien was ik heel zenuwachtig. Hoe dichter het optreden kwam, hoe meer ik een krop in de keel kreeg. Maar vanaf de eerste noot op het podium viel dat volledig weg. Zo enorm veel volk voor je zien dat mee zingt en danst, dat geeft een uniek gevoel. Ik hoop natuurlijk als jonge artiest dat dit een springplank kan zijn naar een mooie carrière in mijn favoriete genre. Dit smaakt naar meer.” klinkt het bij een ontladen Jordy.

Het Schlagerfestival keert op 22, 23 en 24 maart 2024 terug naar de Trixxo Arena Hasselt voor de ‘Flower Power editie’ met onder andere Sam Gooris, De Romeo’s en Lindsay. (PG)

