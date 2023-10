Kunst in eigen woonkamer én tuin: Kunstflits doet mee aan kunstroute ‘Gluren bij Kunstenaars’

Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober ben je in het kader van ‘Gluren bij Kunstenaars’ welkom in de woning van Liselot Henderyckx in de Gentstraat 8, waar ook Jan Tyberghien, Jeffrie Devrieze en Emmeline Rigole tentoonstellen. Uniek aan deze locatie is dat ze daar kunst voorstellen in de eigen woonkamer én tuin.

Waar is de tijd van ‘Buren bij Kunstenaars’. Toen deden er daar telkens veel dorpsgenoten aan mee. Nu bestaat dat enkel nog in Zuid-West-Vlaanderen, maar Ingelmunster valt uit de boot. Enerzijds spijtig, anderzijds niet, want enkele jaren geleden begon Marc Vanhecke uit Pittem met ‘Gluren bij Kunstenaars’. Hij zocht mensen die wilden meewerken. De eerste uitgave vond plaats midden in de coronatijd en werd in veilige omstandigheden gehouden. Nu telt ‘Gluren bij Kunstenaars’ tien locaties in Ardooie, Koolskamp, Ingelmunster, Pittem, Meulebeke en Izegem. Voor de derde keer op rij zet Liselot Henderyckx haar eigen voordeur open voor het grote publiek. “We zijn de enige die in een huiskamer tentoonstellen. De andere kunstenaars komen samen in een café, atelier, brouwerij… Wij zoeken ook steeds met veel zorg, samen de medekunstenaars uit, zodat we verrassende kunst op niveau exposeren”, glimlacht Liselot (48).

“Die huiselijke sfeer is wel belangrijk. Vorig jaar kregen we vaak de reactie dat het hier een erg toffe locatie was. Ik vind het niet erg om de deur van mijn woning open te zetten. Iedereen is hier immers meer dan welkom om te komen gluren in huis en tuin, bij een glaasje aangeboden door het huis.”

Symposium in Tsjechië

“Bezoekers zien een kunstwerk liever hangen in de huiskring”, stipt Jan Tyberghien (58) aan, leerkracht Zorgklas in De Wingerd. “Een schilderij komt meer tot zijn recht in een woonkamer, dan bijvoorbeeld in een sportzaal of galerij. Bij mooi weer staan er in de tuin ook kunstwerken. Je kan hier dus kunst bewonderen in de woonkamer tot in de tuin. Dit jaar kozen we ook nog voor beelden van Jeffrie Devrieze uit Torhout, en voor gebruikskeramiek van Emmeline Rigole uit Ardooie”, vult Liselot aan, die werkt als sociaal verpleegkundige bij Kind en Gezin.

Spendeert ze nog veel vrije tijd aan kunst? “Ik ben altijd bezig. Ik geef workshops, ook online. Ik volg ook cursussen. Binnenkort volg ik een symposium in Tsjechië, waar er veel andere artiesten van mijn discipline aanwezig zijn. Ik verkoop vooral op kunsttentoonstellingen. Ik maak wat ik zelf graag zie en hou niet van seriewerk. Ik maak ook pennen, vulpennen, halskettingen, kleine vaasjes, ringen, armbanden… Ik zou graag iets groots maken om aan de muur te hangen, maar ik ben er nog niet geraakt. Misschien komt dat nog.”

Janty handelsmerk

Door omstandigheden zat Jan een tijdje stil. “Ik maakte al ietwat naam in de wereld van de schilderkunst. De mensen komen nu al eens meer naar mijn eigen woning om naar mijn schilderwerken te kijken. Ik probeer ook telkens een eigen karakter in mijn schilderijen te steken. Dat maakt het aantrekkelijk voor de mensen. Ze kunnen mijn schilderijen vlot herkennen, en weten al vlug dat het een Janty is die er hangt. Dat is mijn handelsmerk. Ik wil niet gebonden zijn aan verkooptoestanden of galerijen. Ik wil er geen fabriek van maken, ben geen veel-schilder. Ik maak elk schilderij met hart en ziel. Is het niet goed voor mij, dan zal ik het ook niet tentoonstellen.”

Waarom is de locatie bij Liselot een uitschieter? “De plaats, en ook omdat we de enige zijn die bronzen sculpturen voorstellen”, benadrukt Jan. En hoe zit het met Kunstflits, de kunstvereniging van Jan en Liselot? “En ook van onze partners Patricia Vandekerckhove en Gerdy Seynaeve”, vult Liselot aan. “We blijven die uitbouwen. We trekken met Kunstflits naar andere evenementen. We brengen niet enkel kunst in Ingelmunster, maar met ons mini-initiatief gaan we ook buiten onze gemeentegrenzen.”

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober, telkens van 10 tot 19 uur, in de Gentstraat 8. Meer info op www.jantyberghien.be en www.creala.be.

