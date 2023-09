Juliette en Maria uit De Panne respectievelijk Miss West-Vlaanderen en winnares Publieksprijs

Voor Juliette Popeye (17) en Maria Santeramo (19) uit De Panne kon het weekend niet meer stuk. In de voorronde voor de Miss België-verkiezing vielen ze allebei in de prijzen en mogen ze dus ook meedingen naar de gegeerde Miss België-titel. Juliette werd verkozen tot Miss West-Vlaanderen en Maria won de Publieksprijs.

De 17-jarige Juliette Popeye uit De Panne, een studente criminologie, veroverde de titel van Miss West-Vlaanderen 2024. Zonder hoge verwachtingen had Juliette zich stiekem ingeschreven voor de Miss België-verkiezing. Zelfs haar ouders wisten nergens van. “Ik had al eens fotoshoots gedaan, en vond dat best wel leuk”, vertelt Juliette. “Toen ik echter werd geselecteerd moest ik wel kleur bekennen en iedereen inlichten, maar ik kreeg alle steun van mijn ouders, familie en vrienden.”

“En toen begon het avontuur! Ik kreeg er hoe langer hoe meer zin in, en toen groeide ook de motivatie en de drang om voor de overwinning te gaan. Ik heb heel veel geoefend, zoals hoe je moet defileren, het dansen, hoe je je van je beste kant kunt laten zien tijdens fotoshoots… Toch ben ik altijd mezelf gebleven. Ik ben echt ontzettend blij met deze titel! En nu ga ik me helemaal smijten om het kroontje van Miss België in de wacht te slepen! Het zal een druk en spannend jaar worden, want ik wil zowel mijn uiterste best doen om deze titel te winnen als om mijn diploma te halen. Ik begin dit jaar aan mijn studies criminologie en het wordt gegarandeerd een uitdaging om die twee zaken te combineren.”

Haar eerste Eredame is Ilouna Aneca (17) uit Oostende die de richting Wiskunde-Wetenschappen volgt. De Oostendse Pénélope Oulhadj (17), die ook nog middelbare school loopt, vervolledigt het podium van de top 3.

De volgende fase is de nationale preselectie waar het organisatiecomité van Miss België en een jury de uiteindelijke finalisten kiezen.

Publieksprijs

Naast de verkiezing voor Miss West-Vlaanderen was er ook de verkiezing voor de Publieksprijs. Die ging naar Maria Santeramo, ook uit De Panne. Ze is erg blij met haar Publieksprijs. “Deze prijs ging naar de kandidate met de meeste stemmen, en dat bleek ik te zijn! Net als Juliette had ik me ook ingeschreven, samen met mijn nicht Wendy, zonder dat onze familie er iets van wist. We wilden eerst zeker zijn of we wel geselecteerd werden. Mijn nichtje heeft uiteindelijk afgehaakt om mij voor de volle 100 % te steunen.”

“Eigenlijk is het gekomen door mijn mama Elianne die elk jaar naar de grote finale ging kijken, en die me zo op het idee heeft gebracht. Dat ik de meeste stemmen van het publiek heb gekregen zal wel iets te maken hebben met de vele posts die ik op Facebook heb gezet, met de reclame die ik altijd heb gemaakt voor het mooie strand van De Panne, en ik heb zoveel mogelijk overal mijn lint gedragen! Ik heb aan alle trainingen meegedaan, en bij de wedstrijden tussen de kandidaten onderling zat ik altijd bij de tien winnaars. Nu ben ik klaar voor de volgende ronde! Maar ik zal zeker ook mijn studies niet verwaarlozen, want ik ben nu gestart met mijn derde jaar Business & Talen in Gent.” (FVB/MVO)