Gedichtenwandeling in Zwevezele zet lokaal talent in de kijker

Nog tot eind februari kan je in het centrum van Zwevezele deelnemen aan de gedichtenwandeling. De wandeling kent een afstand van vijf kilometer en zet lokaal talent in de kijker.

De gedichtenwandeling is een initiatief van de bibliotheekraad naar aanleiding van de poëzieweek. “Eind vorig jaar lanceerden we een oproep voor gedichten en die viel niet in dovemansoren”, vertelt schepen van Cultuur en Bibliotheek Brecht Warnez.

“We ontvingen bijna vijftig gedichten en meer dan honderd elfjes, dat zijn korte gedichten van elf woorden, over het thema ‘thuis’.”

Wandel- en leesplezier

De bibliotheekraad en het team van de bib maakten een mooie selectie van twintig gedichten, geschreven door volwassenen, en twintig gedichten geschreven door leerlingen van de basisscholen in Wingene. Alle dichters werden tijdens een feestelijk startmoment van de gedichtenwandeling in de bloemetjes gezet.

De route is bewegwijzerd en is ongeveer vijf kilometer lang. De route loopt in het centrum van Zwevezele, waar je de gedichten van lokale dichters op verschillende plaatsen kan terugvinden. Soms geplakt op een ruit of in een voortuin. Op elk paneel staat een gedicht of een elfje en een vraag om over na te denken of over te praten met je wandelkameraden.