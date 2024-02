Wingene kijkt uit naar allereerst zomers foodtruckfestival

Komende zomer komt een groot foodtruckfestival naar het sportpark in Wingene. De organisatie zoekt nog lokale foodtrucks om het event meer vorm te geven.

De Wingense onderneming Vadelo, geleid door Evelien De Loof en Joeri Van Waeyenberge, bundelt de krachten met Mobilfoodbar onder leiding van Franky Van Hulle om samen een foodtruckfestival tijdens het weekend van 12 tot 14 juli naar het sportpark te brengen.

“We verwelkomen ongeveer twintig foodtrucks, elk met hun unieke specialiteit, om een breed scala aan smaken en gerechten te presenteren. Ons doel is samen te werken met lokale ondernemers. Standhouders betalen 350 euro standgeld voor het totale weekend per foodtruck. Alle opbrengsten zijn voor hen”, verduidelijken Joeri Van Waeyenberge en Franky Van Hulle.

Steun aan G-sportclubs

Brecht Warnez, schepen van Cultuur Wingene vult aan: “Het festival biedt naast culinaire verwennerij ook diverse randanimatie zoals een springkasteel, kindergrime en een clown. We zijn trots om dit samen met lokale ondernemers aan onze inwoners te kunnen presenteren.”

In de lijn met hun engagement voor de gemeenschap, doneren Vadelo en Mobielfoodbars samen 1.000 euro aan G-sportclubs in Wingene. De organisatoren zoeken naar manieren om G-sport positief te belichten, eventueel via promotieactiviteiten of een sportwedstrijd. “We waarderen het zeer dat de organisatie aandacht heeft voor onze G-sportclubs en hen op deze manier steunt”, sluit schepen van Sport Jens Danneels af.

De toegang tot het festival is gratis voor alle bezoekers. Lokale bedrijven krijgen de voorkeur voor technische ondersteuning en inrichting. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@vadelo.events of via info@traiteur-vanhulle.be.