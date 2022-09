Wijkcomité ‘Zwienhoek’ viert 15de verjaardag met taart: “Lekker extraatje voor de vele buurtbewoners”

Afgelopen zondag 4 september vond in Ichtegem weer het buurtfeest van de Tramstatie plaats. De Tramstatie of ‘Zwienhoek’ in Ichtegem is de buurt van de rotonde waar Ringlaan, Melkerijstraat, Hugo Verrieststraat, Sint-Bertinuslaan en Moerdijkstraat samenkomen. Ruim 200 mensen kwamen er mosselen of stoofvlees eten en tegelijk de 15de verjaardag van het bloeiende buurtcomité vieren.

“Het wijkcomité, dat 15 jaar geleden werd opgestart, wil de buurtbewoners meer bij elkaar brengen”, vertelt de voorzitter van het wijkcomité Luc Beernaert. “We doen dat niet alleen door om de twee jaar de tiendaagse van de Tramstatie te organiseren maar bij elke seizoenswissel duiden we een straat aan om iets te organiseren. Het symbool van die seizoensgebonden bijeenkomsten is het stootblok dat op de rotonde staat van de Hugo Verrieststraat, de Melkerijstraat, de Ringlaan, de Moerdijkstraat en Sint-Bertinuslaan. Het stootblok werd er destijds door het wijkcomité, in samenwerking met het gemeentebestuur, geplaatst. De plaats is uiteraard niet toevallig gekozen want ter hoogte van die rotonde bevond zich tot in 1952 de tramhalte Ichtegem op de lijn Brugge-Leke.”

Elk seizoen draaien we het stootblok in de richting van een bepaalde straat

Tiendaagse

Elk seizoen draaien we het stootblok in de richting van een bepaalde straat. Dat was afgelopen zondag dus weer het geval. Het stootblok is inmiddels al 53 keer gedraaid in de richting van een bepaalde straat. Elk jaar maken we van de draaiing in september trouwens een groot feest. Dit jaar was het een feest voor de buurt zelf, maar volgende jaar komt er weer een groot feest voor de hele gemeente en omstreken. Zo organiseerden we in 2015, 2017, 2019 en 2021 telkens een tiendaagse met uitzendingen van Carina Radio, een pop-upbar, een goed doel dat werd gesteund en zowat elke dag een activiteit. Onze 15de verjaardag vierden we met een extraatje voor de buurtbewoners. We zorgden voor een megagrote taart om de mensen uit de buurt eens extra te verwennen.”