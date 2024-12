Verkiezing ‘Warmste Snor’ brengt 5.000 euro op voor Warmste Week

De West-Vlaamse Snorrenclub ging donderdagmorgen vroeg langs bij het Warmste Huis in Brugge met een cheque van maar liefst 5.000 euro voor De Warmste Week. “Het gaat om de opbrengst van een online verkiezing voor de mooiste snor, waarbij per stembeurt 5 euro werd betaald”, zegt voorzitter Francis Decock.

Het bestuur van de West-Vlaamse Snorrenclub was er woensdagmorgen vroeg bij om op ‘t Zand in Brugge een mooie cheque voor De Warmste Week te overhandigen. De leden van de Snorrenclub zamelden maar liefst 5.000 euro in. De club werd opgericht in 1997 en heeft al sinds jaar en dag haar vaste stek in café De Hollande Vismijn op de Vismarkt in hartje Brugge.

Uiteraard dragen alle leden een snor, en dan wel bij voorkeur een enigszins opvallende of toch minstens erg goed verzorgde snor. Met de club worden geregeld anders snorrenclubs bezocht, zowel in binnen- als buitenland en verder wil de club, volgens de statuten, ‘de historische, culinaire en algemene kennis van haar leden verruimen’.

Extraatje voor goede doel

De Brugse Mosselfeesten, telkens in september op de Vismarkt, is een van de belangrijkste activiteiten van de West-Vlaamse Snorrenclub. Een deel van de opbrengst daarvan gaat naar het goede doel.

“Maar dit jaar hebben we nog iets extra gedaan voor het goede doel, meer specifiek voor De Warmste Week. Op onze website hebben we foto’s van de leden van onze Snorrenclub geplaatst, waarbij we zoveel mogelijk mensen uitnodigden om te stemmen voor de persoon van wie ze vinden dat die mooiste snor heeft”, legt voorzitter Francis Decock uit.

“Per uitgebrachte stem moest 5 euro betaald worden. En er werd duidelijk massaal gestemd want we haalden maar liefst 5000 euro op. De winnaar van de mooiste snor, die we voor deze gelegenheid de titel van Warmste Snor geven, is Johan Keirse en Franky Depiere behaalde een eervolle tweede plaats.”

Ook burgemeester Dirk De fauw (cd&v), die peter is van de West-Vlaamse Snorrenclub, was bij de cheque overhandiging in het Warmste Huis aanwezig. De presentatoren waren alvast onder de indruk van het ingezamelde bedrag.

(PDV)