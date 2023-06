Theater aan Zee stelt programma voor en roept op: ‘Raak Me. Bemin en Betoog’

Oostende verandert van 26 juli tot en met zaterdag 5 augustus weer in het gezelligste podiumkunstenfestival van het land. TAZ#2023 is de 26ste editie en brengt weer meer dan 500 voorstellingen op niet minder dan 40 locaties in de stad. Goed nieuws voor de jongsten onder ons: het familiepark keert terug onder de naam WonderWaai.

Dit jaar gaat Theater Aan Zee voor een lijfelijk manifest als thema: ‘RAAK ME. Bemin en Betoog’. Het theaterfestival komt er dit jaar voor het eerst onder de artistieke leiding van Cindy Godefroi en Jozefien Mombaerts. Jozefien verving vorig jaar al ad interim de afscheidnemende Luc Muylaert, Cindy is helemaal nieuw in de rol van artistiek leider. Zij krijgen de steun van een Artistieke Raad van Advies, die bestaat uit theatermaker en schrijver Fikry El Azzouzi en cognitief psychologe Louisa Bogaerts.

“Maar ook nieuwe stemmen horen we graag”, zegt TAZ. “TAZ Youth, onze Jongerenraad van Advies, waait een frisse wind doorheen TAZ. Met hun waardevolle input weerklinken ze luid en duidelijk doorheen het festival.” Ook dit jaar ontvangt Theater aan Zee alle jongeren met open armen. Iedereen tussen de 13 en 26 jaar krijgt maar liefst 50 procent korting op alle voorstellingen en optredens.

WonderWaai

Op woensdag 26 juli om 19.30 uur wordt de opening van TAZ#2023gevierd in het Kursaal met speeches over wat ons raakt, een Klein Duet van Verzet en de voorstelling Dear Winnie van KVS. Na de voorstelling begeleidt het koor van het Westerkwartier het publiek naar Café Koer voor de start van een bruisende zomereditie. Opmerkelijk is de terugkeer van het familiepark in het Leopoldpark onder de naam WonderWaai. “Zo krijgen de protesterende kinderen, die vorig jaar op straat kwamen voor de terugkeer van het familiepark, waar ze recht op hebben”, zegt TAZ. “In de WonderWaai kan alles, of toch veel! Laat je verwonderen door theater en circusacts in openlucht, bouw raketten met wetenschappers aan zee, spring op de 100-meter-lange Sharona, laat je tatoeëren, ga voor een hip waaikapsel of kom tot rust bij een yogasessie of in de stilteplek. De WonderWaai wordt een plek waar iedereen in zijn eigen taal kan (weg)dromen.”

De WonderWaai opent op zaterdag 29 juli om 10.30 uur met een spetterend openingsfeest onder leiding van Master of Ceremony en acteur Frans Van der Aa. Samen met Frans worden de zee en de WonderWaai verbonden via een nooit geziene mensenketting: de Waaikraal. 800 mensen geven het zoute zeewater in bekertjes door aan elkaar en verbinden het met het zoete drinkwater van de WonderWaai, twee tegenpolen die uitmonden in een Nieuwe Bron. De bekertjes, gemaakt uit maritiem afval, werden geproduceerd in samenwerking met het plastiekatelier van O.666 en met de financiële steun van de stad Oostende. De geboorte van deze Nieuwe Bron wordt daarna feestelijk gevierd in de WonderWaai met wafels en muziek: Kapinga Gysel componeerde speciaal voor de opening een prachtige WaaiSong, die gebracht wordt door het 50-koppig intergenerationeel Stadskoor onder leiding van Dirk Ooms. Doorheen het hele festival zijn er ook verschillende voorstellingen voor kinderen op diverse locaties.

Quartiers d’O

Deze zomer trekt Quartiers d’O, het wijkfeest van TAZ, richting Konterdam. Op 28, 29 en 30 juli wordt het Touwtrekkersplein het toneel voor een driedaags buurtfeest met theater, muziek, dans en workshops. In samenwerking met buurtbewoners en verenigingen uit de buurt creëren Theater Aan Zee, kleinVerhaal, De Grote Post, KAAP, FMDO en Filmfestival Oostende samen een cultureel volksfeest met koorzang, film in open lucht, een zeepkistenrace, een Bal Populaire, een diner aan ‘De Langste Tafel’ en de openluchtvoorstelling MELVIUS van Ballet Dommage.

Het Leopoldpark is traditiegetrouw de centrale ontmoetingsplaats onder de noemer ‘Café Koer’. Speciaal voor Café Koer werd een nieuwe TAZ-band met jong aanstormend talent samengesteld. Onder begeleiding van Kapinga Gysel spelen ze elke dag vanaf 18.30 uur een gratis aperitiefconcert in het hart van het festival. De driekoppige TAZ-band bestaat uit Léa Kadian (basgitaar, elektrische gitaar), Jérôme Pringiers (keys, zang) en Dejan Banovic (drums). Ze worden elke avond geflankeerd door een of meerdere muzikale gasten.

Geen brochure

Dit jaar kiest TAZ ervoor om geen programmabrochure uit te brengen. Een volgende stap richting een kleinere ecologische voetafdruk. Wel vind je vanaf 8 juni het ‘TAZ-kompas’ terug op verschillende plekken in Oostende en Vlaanderen. Hierin kan je het programmaschema raadplegen, net als de praktische informatie. Daarbovenop komt alle info vanaf 8 juni uitgebreid op de vernieuwde website www.theateraanzee.be. De tickets zijn beschikbaar vanaf dinsdag 13 juni om 9 uur.