Theater aan Zee blikt terug op geslaagde jubileumeditie met 100.000 bezoekers

Theater aan Zee blikt terug op een geslaagde editie waarbij grote en bekende producties zorgen voor bijna één vijfde van de ticketverkoop. Er is ook TAZ-merchandising maar het festival heeft enkele katjes te geselen.

“We hebben een mooie jubileumeditie achter de rug. Mede door het mooie weer was iedereen ontspannen en dat was merkbaar bij spelers en publiek op de talloze buitenlocaties”, zegt een tevreden artistiek leider Jozefien Mombaerts. “Het festival wordt steeds groter en daardoor sta je minder in verbinding met alles. Initiatieven zoals de dans van Jotka Bauwens willen we zeker herhalen, maar niet in dezelfde vorm. Maar iets aanbieden dat alle dagen gratis is voor een breed publiek, slaat aan. Op een bepaald moment waren er 450 dansers. Het familieaanbod voor kinderen was ook verweven in de gewone programmatie en daardoor was het voor ouders en kinderen zoeken. We zouden daar eigenlijk nog een tandje kunnen bij steken.”

Het ontbreken van een breed en gratis aanbod voor kinderen in het Familiepark leidde gisteren tot een petitie van kinderen die ook zelf een voorstelling in elkaar staken, volop gesteund door enkele ouders. De kans dat het Familiepark, tot voor enkele jaren nog het paradepaardje van de werking in het Leopoldpark, terugkeert is echter klein. “Erfgoed Vlaanderen laat ons niet toe in het park een tribune of kinderdorp te bouwen”, zegt zakelijk leider Hans Rabaey. Ook het stadsbestuur, dat voor 590.000 euro subsidieert, wil meedenken om het familietheater terug te krijgen. Cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V): “De invulling is wel een zaak van TAZ zelf. Als stad komen we niet tussen in de programmatie.”

Het festival kan echter mooie cijfers voorleggen voor deze editie: 100.000 bezoekers en van de 61.000 tickets was 90 procent (55.000) verkocht. Hans Rabaey: “We hebben 10 procent meer bezoekers en merken dat het publiek er terug zin in heeft. De 2 extra locaties met bars in het Bosje en aan de loods, zijn erg meegevallen. We zijn uit de kosten.” TAZ had dit jaar enkele meevallers: de merchandising, van babypakjes tot petten en t-shirts, bleek een succes. Verder deden de grote voorstellingen het goed. 4900 mensen in het Kursaal voor de drie dansvoorstellingen van Peeping Tom, 2500 toeschouwers voor Compagnie Cecilia met Sebastien Dewaele op de scheepswerf Idp en 2100 kijkers voor ‘Pied de poule’ van Studio Orka.

“Dat zijn voorstellingen die het verschil maken. De opbouwkost is minimaal en er komt veel volk kijken. Maar voor tientallen andere voorstellingen ligt dat anders en moeten wel kosten gemaakt worden om podia te bouwen. Meer voorstellingen programmeren betekent ook meer kosten maken. We moeten daar een evenwicht zoeken. Er zijn in Oostende ook maar enkele deftige zalen met De Grote Post en Kursaal. Gelukkig kunnen we volgend jaar opnieuw programmeren in het Kursaal. Ik zie het aantal locaties niet toenemen.”

TAZ wacht ook een zakelijke uitdaging. Vlaanderen subsidieert voor 290.000 euro, een daling met 40.000 euro. “Het komende jaar moeten we dat budget extra zien op te halen”, luidt het.