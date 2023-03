Sportgala #VANRSL lauwert acht sportkampioenen en schepen José Debels

Vrijdagavond werd tijdens het sportgala #VANRSL de Roeselaarse sportkampioenen van het voorbije jaar gelauwerd. Het was een succesjaar voor de sportieve Rodenbachstad met maar liefst 97 (!) kampioenen. Daaruit koos een twaalfkoppige jury nog eens per categorie één laureaat.

De titel van beloftevolle jongere was voor atleet Jerome Kindt, die onder de vlag van KAVR als laatstejaars scholier, zijn tweede beste jaarprestatie neerzette en zilver haalde op de Belgische kampioenschappen.

De U15 van volleybalclub Bevo Beobank Roeselare ging lopen met de trofee van jeugdsportploeg. Het VMS Roeselare was opnieuw toonaangevend bij de schoolsporten kreeg hiervoor ook de passende trofee.

Jaimely Meerschaert was de G-sportster van het jaar. De jongedame behaalde onlangs haar zwarte gordel vierde dan. Ze droomt ervan om ooit wedstrijden te kunnen leiden op de Olympische Spelen als internationaal scheidsrechter taekwondo.

Sportman van het jaar is net als in 2013 en vorig jaar terug rope skipper Jelle Van Heesbeke. Omwille van hun eerste nationale titel kregen de dames van Rugby RSL de titel ‘sportploeg van het jaar’. Sportvrouw van het jaar is voor de vijfde keer Lauren Vanlerberghe die in de voltige terug hoge ogen gooide op internationaal vlak.

Voor de profsporter van het jaar was het een nek-aan-nekrace tussen Knack Volley Roeselare door hun dertiende landstitel en de winst in de Supercup en atleet Alexander Doom (KAVR). Uiteindelijk kreeg laatstgenoemde de trofee maar hij moest verstek laten gaan doordat hij momenteel actief is op het EK Indoor in Istanboel. Daar loopt hij zondag met de Belgian Tornados de 4×400 meter, zaterdagavond is hij individueel aan het werk. Wie weet is het een volledig feestweekend bij de familie Doom, vriendin Emma kwam alvast de eerste trofee in ontvangst nemen.

De slothulde was voor huidig schepen van sport José Debels. Over precies 180 dagen gaat hij op pensioen en nu al kreeg hij een eerste toepasselijk afscheid. In totaal stond de Rumbekenaar 35 jaar in de politiek, waarvan de helft als schepen van sport. Hij kreeg van het talrijk aanwezige publiek een staande ovatie voor zijn realisaties.

(SBR)