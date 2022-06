Jaimely Meerschaert (21) is internationaal scheidsrechter taekwondo: “Olympische Spelen over paar jaar”

In het Sportstadion in Roeselare werd hulde gebracht aan de 21-jarige Jaimely Meerschaert. Ze slaagde er onlangs in om in Azerbeidzjan de opleiding van internationaal scheidsrechter taekwondo te volbrengen.

“Mijn taekwondoverhaal begon hier op 7-jarige leeftijd”, opent Jaimely. “Na een kort avontuur in het turnen, volleybal en dansen zocht ik naar een nieuwe uitdaging. Niet echt evident voor iemand met autisme. Hier werd ik echter na een demotraining in mijn school De Plataan met open armen ontvangen door hoofdcoach Kourosh, ook al wist hij dat ik het verschil van links of rechts nog niet wist. Zijn visie was en is nog steeds dat bij hem elk kind een eerlijke kans krijgt. Hij zag meteen potentieel en daarvoor ben ik hem nog steeds dankbaar. Dat klopte ook, want op 16-jarige leeftijd werd ik al enkele keren in ons land verkozen tot beste scheidsrechter. Ondertussen werkte ik ook aan mijn eigen status tot zwarte gordel vierde dan. Dat feit alleen zorgde ervoor dat ik van 11 tot 15 mei in Azerbeidzjan de cursus kon volgen van internationaal scheidsrechter taekwondo.”

In Europa ben ik het enige meisje dat G2-tornooien mag leiden

“Normaliter zouden we vanuit ons land met twee meisjes naar daar vertrekken, maar in laatste instantie moest ik door een probleem met haar visum alleen naar dit land voor de cursus. Dit was al een grote stap in mijn leven, want nog nooit ben ik alleen naar een ver land geweest. Eens ter plaatse heb ik de cursus, die volledig in het Engels was, perfect overleefd en zal straks het enige meisje in Europa zijn die wedstrijden ga mogen leiden op een G2-tornooi, dat is toch een Europees tornooi op een mooi niveau. Mijn volgende uitdaging is over enkele jaren wedstrijden kunnen leiden op de Olympische Spelen, maar daarvoor is nog een lange weg te gaan. Hierbij wil ik nog een dankwoord schenken aan Sabonim Kourosh.”

Zaterdag waren er trouwens nog huldigingen. Nico Vanneste en Maisam Mohammadi kregen hun zwarte gordel derde dan. De toekomst lijkt dus verzekerd bij Kourosh Roeselare. (SBR)