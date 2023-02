Alexander Doom mikt met Belgian Tornados tijdens EK in Istanboel op podium om 2023 te lanceren

De Belgian Tornados hebben vrijdag in de marge van een trainingssessie op de indoorbaan van Louvain-la-Neuve, ter voorbereiding op het EK indooratletiek van volgende week in de Turkse grootstad Istanboel, vooruitgeblikt op 2023. Coach Jacques Borlée blijft ambitieuzer dan ooit.

De Tornados waren met hun achten onder leiding van Jacques Borlée. Kevin Borlée, Dylan Borlée, Christian Iguacel, Julien Watrin en Alexander Doom kregen een selectie voor de 4×400 meter-ploeg voor het EK indoor. De laatste twee zullen ook de 400 meter individueel afwerken. Jonathan Sacoor, Jonathan Borlée – niet geselecteerd wegens niet in vorm aldus Jacques Borlée – en Robin Vanderbemden vervolledigen de groep.

Voor Jacques Borlée is het grote doel van het seizoen in augustus het WK in Boedapest. “Ik bereid de jongens voor om op een tweede plaats te mikken. Na twee derde plaatsen moeten we een stap omhoog en ik denk niet dat het mogelijk is om de Verenigde Staten na te jagen. Een indoortoernooi is traditioneel ons lanceerplatform. Maar we gaan de toerist niet uithangen in Istanboel, we gaan proberen weer iets magisch te realiseren. De jongens steken in goede vorm. Het is jammer dat Dylan (Borlée, woensdagavond in Madrid, red.) viel, maar het team draait goed. Ze hebben de ervaring, weten wat een race inhoudt en hebben de techniek om het stokje door te geven onder de knie. Dat kan het verschil maken. Spanje loopt waanzinnige tijden en Nederland is een sterke concurrent.”

De Tornados hebben sinds 2008 al zestien medailles veroverd en vorig jaar kroonde de estafetteploeg op de 4×400 meter zich tot wereldkampioen indoor in Belgrado. Ze wonnen ook de bronzen medaille op het WK in Eugene en werden Europees vicekampioen in München. Jacques Borlée wil die hoogconjunctuur verlengen. “Het uiteindelijke doel is de Olympische Spelen in Parijs 2024. Ik heb acht atleten op training, waardoor er mooie concurrentie is. Het jaar 2022 was uitzonderlijk. We moeten doorgaan met deze uitmuntende prestaties.”