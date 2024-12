300.000 euro voor De Warmste Week: waarom West-Vlaamse steden veel centen betalen om live radio binnen te halen

De radio zal tijdens de feestdagen West-Vlaams klinken, toch zeker voor wie naar de openbare omroep luistert. Met De Warmste Week in Brugge, Radio2 in Roeselare en De Tijdloze in Kortrijk tekenen heel wat radiozenders weer present in onze provincie, en daar betalen onze centrumsteden graag een centje voor. “De imagoboost die we in ruil krijgen, is eigenlijk onbetaalbaar.”

Met veel toeters en bellen en optredens van onder meer Pommelien Thijs werd De Warmste Week woensdag afgetrapt in Brugge. De solidariteitsactie van de VRT strijkt voor het tweede jaar op rij neer op ‘t Zand. De komende dagen komen nog onder meer Brihang, Bart Peeters, Oscar and the Wolf en het Britse Franz Ferdinand de provinciehoofdstad op stelten zetten. Maar Brugge is niet de enige West-Vlaamse stad die tijdens de eindejaarsperiode wordt ingepalmd door een radiozender.

Imagoboost

In Roeselare vat Radio2 ruim drie weken post op de Grote Markt om elke dag feestelijke radio te maken, met de Top 2000 in de week tussen kerst en nieuw als hoogtepunt. En in Kortrijk tellen ook Studio Brussel en VRT Canvas af naar 2025 met De Tijdloze, die vanaf 26 december live vanuit het Muziekcentrum Track wordt uitgezonden.

“Onze lokale horeca en handelaars zijn hier uiteraard heel blij mee”

Radiostudio’s waar doorlopend (lokale) gasten worden ontvangen tijdens live-uitzendingen, spetterende optredens van bekende artiesten en heel wat randanimatie: de radio-aanwezigheid zorgt voor een zeer belevenisvolle eindejaarsperiode in onze centrumsteden. En daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast…

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is alvast zeer transparant over het kostenplaatje. “De VRT vraagt geen uitkoopsom, zoals dat voor bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen het geval is als we de de startstad willen zijn. Wel voorzien we zelf security, logies voor alle personeelsleden, catering… We betalen bijvoorbeeld ook 10.000 euro om extra laatavondtreinen in te zetten, zodat iedereen veilig thuis geraakt. Alles samengeteld kost de hele week ons ongeveer 300.000 euro”, aldus De fauw.

Brugge is ook hip

Een flinke smak geld, maar die levert de stad volgens de burgervader wel ontzettend veel op. “Mensen kennen Brugge al, maar vaak in een context van musea en klassieke muziek. Met De Warmste Week herinneren we mensen er aan dat Brugge ook een hippe, solidaire, veilige en toegankelijke stad is. Die imagoboost en mediawaarde alleen al is onbetaalbaar. Ons reclamebord van 250.000 euro per jaar in de luchthaven van Zaventem levert ons denk ik heel wat minder op…”

“Als we al die artiesten en promotie zelf zouden moeten betalen, zou het veel meer kosten”

Een gelijkaardig verhaal horen we in Roeselare, al willen en mogen ze daar geen prijskaartje op het bezoek van Radio2 plakken. “Als we al die artiesten en de promotie voor Roeselare op nationale radio zelf zouden moeten betalen, zou dat ons alleszins veel meer kosten”, glimlacht marketingverantwoordelijke Bregt Vermeulen.

“Het hele gebeuren lokt shoppers van over het hele land naar onze stad, waar onze handelaars en horeca-uitbaters uiteraard dolblij mee zijn. Daarnaast zorgt het ook voor veel sfeer, waar onze eigen inwoners met volle teugen van mee genieten. Ook worden er Roeselaarse verhalen geïntegreerd in de radio-uitzendingen: je hoort en ziet verenigingen, ondernemers en ook gewone burgers passeren in de studio.”

Grote return

Ook burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) van Kortrijk mag om contractuele redenen niet vertellen hoeveel haar stad neertelt voor de aanwezigheid van een VRT-zender. “Een marktconform bedrag”, noemt ze het. “Muziek zit in het DNA van onze stad, daar geven we dus wel graag iets aan uit. We krijgen er natuurlijk veel voor terug: naast alle beleving voor de inwoners, valt de return in de vorm van radiotijd niet te onderschatten.”

“De nadelen wegen niet op tegen de voordelen”

Jeroen Van Raemdonck van het Beernemse marketingbedrijf Varamedia kan de burgemeesters geen ongelijk geven. “Dergelijke evenementen leiden tot veel meetbare én niet-meetbare inkomsten. Als je je stad zo op de kaart kunt zetten, krijg je daar een florerende economie en groot algemeen welbevinden van de inwoners voor terug”, weet hij. Zijn er dan geen nadelen? “Uiteraard zijn er ook uitdagingen, maar die wegen niet op tegen de voordelen. De nadelen – meestal in de vorm van verkeers- en parkeerproblemen – zijn niet groter dan die van andere citymarketingvormen.”