Oud buitenzwembad Oostende decor voor 30 kunstenaars

In het buitenzwembad van Oostende zijn al een maand lang een dertigtal kunstenaars aan het werk voor ‘Night Shift’. Ze maken nieuw werk dat ze op 26, 27 en 28 juli ’s avonds presenteren in het kader van Theater Aan Zee. De bezoeker kan daarbij zijn eigen programma samenstellen.

Het voormalige zwembad van Oostende wordt afgebroken, maar deze zomer kregen kunstenaars de unieke kans om aan de slag te gaan in de ruimte van het buitenzwembad. Er werd samen met Decoratelier een indrukwekkende constructie gebouwd in de vroegere buitenbaden, waardoor de bodem van het zwembad volgende week zal dienen als podium om nieuw werk te tonen.

Op 26, 27 en 28 juli tonen een dertigtal kunstenaars het resultaat van hun verblijf in Oostende, de voorbije maand. Ze lieten zich inspireren door de plek.

“Ze maken niet één werk, maar een zes uur durend parcours, waarbij het publiek zijn eigen programma kan samenstellen”, zegt Nele Keukelier, coördinator van Gouvernement, dat voor het project samenwerkt met grote cultuurhuizen als VIERNULVIER, De Studio, CAMPO, Toneelhuis, De Singel, KAAP, Theaterfestival, Perpodium en Theater Aan Zee.

Dertig scènes

“De bezoeker kan ook altijd tussenin weg, het is geen statisch gegeven. Het is een voorstelling met dertig scènes, waarvan je zelf de volgorde kan bepalen. De helft van de werken zijn acts van een kwartier, de andere helft is doorlopend. Er is een veelheid aan artiesten, er is muziek, circus, theater, beeldende kunst, spoken word, en nog meer. Als toeschouwer zie je zo een ruime variatie aan artiesten aan het werk.”

“Ilke Gers, bijvoorbeeld, heeft een buis gemaakt met ventilatiepijpen om de gezonde frisse zeelucht in het domein te blazen. Barry Ahmad Talib heeft dan weer een soort mobiel gemaakt van een parasol waar je onder kan gaan liggen. Circusartieste Camille Paycha zal dan weer aan de glijbaan van het zwembad hangen en een act doen aan een lint.”

Onzichtbaar podium

“Nog een voorbeeld: Joshua Serafin doet een act in het zwembad. We hebben een klein podium gebouwd midden in het water, in een klein stuk van het zwembad. Het water wordt zwart gekleurd en dat stuk van het zwembad wordt tot net boven het podium met water gevuld, waardoor je het podium bijna niet meer ziet. Mensen zullen van overal rond het zwembad naar de performance kunnen kijken.”

