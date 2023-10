Missiefeesten steunen projecten van zuster Lieve

Zuster Lieve Leenknecht is momenteel in haar geboortedorp Zwevezele aanwezig, om de Bayakafeesten te vieren op zaterdag 21 en zondag 22 oktober. De opbrengst van het feestweekend gaat naar verschillende projecten in Congo.

Op 29 november 1994 vertrok zuster Lieve als missiezuster naar Popokabaka in Congo. Haar leven staat al jaren in het teken van de Bayaka- bevolking en de weeskinderen in Congo. De uitbouw van een weeshuis was haar levenswerk. Om haar werk verder te steunen, werd indertijd vzw Bayakavrienden opgericht. Heel wat vrijwilligers steunen de vzw en elk jaar organiseren ze een grote koffieverkoop en de Bayakafeesten. “Ik nodig iedereen uit op de 29ste editie van het Bayakaweekend in CC De Wissel”, laat zuster Lieve weten. “In de loop der jaren kwamen er al heel wat projecten tot stand. Nu wilen we de weeskinderen verder helpen, het onderwijs uitbreiden en visvijvers aanleggen.”

Leuk programma

Op zaterdag 21 oktober starten de feesten om 17 uur in de parochiekerk met een Congolees getinte eucharistieviering. Daarna vieren de aanwezigen verder in CC De Wissel. Er is aperitief, een warme maaltijd, een presentatie over Popo, een tombola, een verkoopstand en infostand. Op zondag 22 oktober kunnen de aanwezigen vanaf 11.30 uur genieten van het feestmenu. In de namiddag is er een getuigenis met beelden uit Congo, een tombola en bingospel, een verkoopstand en infostand, kinderanimatie.