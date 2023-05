Melkrock maakt eerste naam bekend voor 24ste editie: Admiral Freebee zakt af naar Tielts muziekfestival

Admiral Freebee komt op zondag 13 augustus naar recreatiedomein Watewy. Het is meteen de eerste naam die de organisatie bekend maakt voor de 24ste editie van het Tieltse muziekfestival.

Met songs als Always on the Run, Oh Darkness en Einstein Brain heeft Admiral Freebee (de artiestennaam van Antwerpenaar Tom Van Laere, red.) verschillende klassiekers op zijn naam staan. De rest van de line-up wordt later bekend gemaakt. Het Tieltse festival zal sowieso trouw blijven aan de beproefde formule, waarbij bekendere namen samen met nieuw te ontdekken bands op de affiche staan. Opnieuw wordt ook aan gezinnen gedacht, met randanimatie en een speelstraat vol luchtkastelen. (SV)