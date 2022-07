Ichtegem Feest organiseert tweedaags muziekfestival

Tijdens het weekend van scapulierkermis, van 15 juli en 16 juli in het centrum van Ichtegem, wordt er voor het eerst twee dagen entertainment voorzien door Ichtegem Feest.

Het bestuur, vroeger bekend als het Kermiscomité van Ichtegem, bestaat uit voorzitter Maarten Ureel, Gilbert Vanroose, Sharon Snauwaert en Julie Tolpe. “We merken al enkele jaren dat de opkomst aan het verminderen was en hier willen we graag verandering in brengen”, vertelt Maarten Ureel.

Get Ready! en Swoop

“Vorig jaar konden we voor de eerste keer kennismaken met Vlaanderen Zingt. Dat was zo’n succes dat we dit jaar een stapje verder willen gaan en er een extra dag vol muzikale optredens aan willen koppelen. We starten op vrijdag 15 juli met de avondmarkt, waar aansluitend onze bar geopend wordt in het park van Huis Dekeyser. We openen het muzikaal weekend met de Nederlandstalige covergroep Kontrair, gevolgd door Get Ready! en Swoop. We sluiten af met een afterparty. Als opwarmer op zaterdag 16 juli werken we samen met Maxime Vulsteke van Dansstudio Timeless, die een gratis show aanbiedt waarbij diverse dansstijlen worden gepresenteerd. Daarna gaan we van start met Vlaanderen Zingt en zullen we de leukste liedjes uit het collectief geheugen kunnen meezingen.”

Info:www.ichtegemfeest.be