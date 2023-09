Gezelschap Broder brengt ‘Seaking’ op luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Het seizoen van het Wevelgemse Cultuurcentrum opent op 23 september met een wel heel bijzondere voorstelling: gezelschap Broder brengt ‘Seaking’ in een vliegtuigloods op de luchthaven. Het verhaal van een iconische helikopter en dat van zijn piloot, gespeeld door Tom Van Landuyt.

Normaal is de luchthaven een hermetisch afgesloten terrein, op zaterdag 23 september kan je er echter eenmalig zo naar binnen. Op voorwaarde dat je een ticket hebt voor de unieke voorstelling die er die avond door gezelschap Broder wordt gebracht. “Broder brengt muziek en theater”, vertelt Jolien Leman van Cultuurcentrum Wevelgem.

Ongewone locaties

“Dat doen ze graag buiten de theaterzalen, een aantal premières van Seaking vinden bijgevolg plaats op eerder ongewone locaties. Het stuk gaat over de gelijknamige helikopter en zijn piloot. Vandaar dat ze uitwijken naar onder meer de luchthavens van Koksijde en Wevelgem.”

Tom Van Landuyt

In het stuk moet Seaking plaats maken voor een nieuwer, sneller en blitser model. Het is ook het verhaal van een helikopterpiloot die blind wordt, maar misschien daardoor zijn kind voor het eerst écht ziet. Een fijn detail: zowel de Seaking-helikopter als Tom Van Landuyt speelden ooit een hoofdrol in de Vlaamse televisieserie Windkracht 10.

Het stuk is meteen de start van het Wevelgemse cultuurseizoen. “Het is de eerste in een lange reeks van theater-, muziek- en filmvoorstellingen die we brengen van september tot in mei”, aldus schepen van Cultuur Lobke Maes.

Divers en verrassend

“We zorgden voor een heel divers en verrassend aanbod, voor klein en groot. En dit op verschillende locaties in onze gemeente. Zoals ieder jaar is de programmatie een mix van muziek, theater, humor en familievoorstellingen tot circus toe. Daarnaast is er een gevarieerd aanbod film met onder meer Filmfan of lezingen in de Bib in het Park.” (SLW)

Op zaterdag 23 september om 19 uur in de luchthaven. Een ticket kost 8 euro. Meer info en het volledige programma vind je op de site.