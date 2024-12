Aftellen naar de slotshow: hoeveel brengt De Warmste Week op?

Hoeveel brengt De Warmste Week op? Op kerstavond krijgen we het antwoord op deze vraag tijdens de slotshow op VRT 1, VRT MAX, Studio Brussel en MNM.

Zanger Max Colombie kwam, zag en overwon maandagavond. Het concert van Oscar & The Wolf was hét muzikale hoogtepunt van een week lang optredens voor De Warmste Week in Brugge.

Afgesloten

Dat de groep razend populair is, bleek uit het feit dat er 25.000 mensen afzakten naar ‘t Zand maandagavond en de politie zich genoodzaakt zag om voor het eerst in twee edities van De Warmste Week Brugges grootste plein af te sluiten. Er kon niemand meer bij, honderden mensen verdrongen zich aan de hekken in de vier hoeken rondom ‘t Zand om van ver toch nog een glimp op te vangen van het concert.

Voordien had Sylvie Kreusch al veel festivalgangers gecharmeerd met haar enorme nepbontjas, mooie stem en alternatieve popdeuntjes. Enig minpunt na het muzikaal feest: een onbekende bedreigde Max Colombie wegens zijn geaardheid. De fragiele zanger verliet Brugge maandagavond doodsbang.

Huwelijk

Wat mogen we nog op de laatste dag van De Warmste Week verwachten? De opbrengst van de kerstloop in Brugge wordt geschonken, het Fiorettikoor zingt een kerstconcert. Elodie en Matthias trouwt vandaag. Precies jaar geleden op kerstavond vroeg Matthias Elodie ten huwelijk. Ze zijn al samen van in hun tienerjaren en kregen een zoontje toen ze amper zeventien waren. En dan is het wachten op de slotshow. Evenaart DWW haar record van vorig jaar, toen meer dan 8 miljoen euro opgehaald werd?

Info: www.dewarmsteweek.be