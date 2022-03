Dichtbundel ‘Nagelaten gedichten’

Vijftien maanden na het overlijden van Koenraad Goudeseune (55) verscheen bij uitgeverij Atlas Contact ‘Nagelaten gedichten’, een keuze uit zijn nagelaten sonnetten, aangevuld met gedichten uit de bundel ‘Laatste woorden’, die hij in het licht van zijn naderende dood neerschreef.

“Koenraad was een weerbarstig dichter, een dwarsligger die een kwarteeuw lang poëzie neerschreef, krachtige uitgesproken verzen, die ondanks zijn vroegtijdige dood, kunnen voortleven”, aldus Benno Barnard en Rob Schoutten, die het werk bundelden.

Unieke plaats

Koenraad groeide samen met zussen Caroline, Marijke en Nele en broers Pol en Rijkaart op in de Dekemelelaan in Boezinge, maar trok al op jonge leeftijd de wijde wereld in. Hij verliet de volgens hem banale en kleinburgerlijke Westhoek en verhuisde naar Gent. Hij verdiende de kost met uiteenlopende jobs: recensent, kelner, vrachtwagenchauffeur, taxichauffeur, privéchauffeur voor een Belgische politicus, nachtwaker, medewerker bij Kunstencentrum Vooruit… Die ervaringen kwamen op de een of andere manier in zijn werk terecht, dat bekend staat om zijn ironie en sarcasme en waarin miskenning en mislukking centraal staan. Zijn werk neemt een unieke plaats in binnen de Vlaamse en Nederlandse letteren.

Wijlen Koenraad Goudeseune. (gf) © Ronny Larnou

Kanker

In 1993 debuteerde hij met het werk Vuile Was, waarin hij het kleinburgerlijke West-Vlaanderen aan de kaak wilde stellen. Hij debuteerde als dichter met de publicatie van het gedicht Populieren in literair tijdschrift Dietsche Warande & Belfort. Tussen 1987 en 2020 verschenen negen dichtbundels en zeven prozawerken van zijn hand bij verschillende uitgeverijen. In het najaar van 2020 werd bij Koenraad vergevorderde kanker vastgesteld. Na een initiële behandeling werd hij in november 2020 uit het ziekenhuis ontslagen. Kort daarna maakte hij op zijn Facebookpagina bekend dat hij nog voor het einde van het jaar voor euthanasie zou kiezen. Hij overleed uiteindelijk op 9 december 2020. Het boek is te verkrijgen bij de betere boekhandel, op boekspot.be of in herberg de Zwaan in Boezinge. (RLa)