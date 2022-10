Anne-Laure Van Neer wint de 25e Hercule Poirot-prijs, West-Vlamingen grijpen naast de winst

Op de openingsdag van Boektopia in Kortrijk werd de Knack Hercule Poirot-prijs uitgereikt. De eer ging dit jaar naar Anne-Laure Van Neer: “Ik hoop dat het anderen, zeker vrouwen, kan inspireren om zelf hun genrehokje te boetseren, als ze nergens anders in passen.” Jos Pierreux, een halve Knokke-Heistenaar, won de publieksprijs.

Jubileum

De prijs bekroont het beste Vlaamse spannende boek van het afgelopen jaar. Met 25 jaar op te teller is het een van de langstlopende boekenprijzen in Vlaanderen. Verschillende West-Vlamingen vielen in de loop der jaren al in de prijzen, denk maar aan Pieter Aspe en Hilde Vandermeeren. Dit jaar kwamen 60 misdaadromans die verschenen zijn na 1 september 2021 en voor 30 september 2022 in aanmerking.

Uiteindelijk kwamen er zes genomineerden uit de bus, waaronder drie auteurs uit eigen provincie: ‘Het mollenfeest’ van Dominique Biebau (Waregem), ‘Win Win’ van Jan Van der Cruysse (Brugge), ‘Superhelden sterven niet’ van Piet Baete (Oostende/Knokke-Heist), ‘Besloten stad’ van Jos Pierreux, ‘Josephine’ van Anne-Laure Van Neer en ‘Het bloed van de zwaan’ van Hugo Luijten. Dominique, Jan en Jos haalden in het verleden al de Hercule Poirot-prijs binnen.

Emotioneel moment

Jos Pierreux bij de voorstelling van het misdaadverhaal ‘Besloten Stad’. © GF

Eerst werd de publieksprijs bekendgemaakt. Maar liefst 2.000 mensen lieten hun stem horen, zij hebben beslist dat ‘Besloten stad’ van Jos Pierreux hen het meeste kon bekoren. Jos is afkomstig uit Vlaams-Brabant, maar pendelt al jaren tussen Halle en Knokke. De badstad vormt het decor van bijna al zijn schrijfsels, alsook het bekroonde werk ‘Besloten stad’.

Hij schreef het boek toen de coronacrisis uitbrak en de lockdown werd uitgeroepen in Knokke. “De sfeer was zo vreemd, een leeggelopen stad die anders zo bruisend was. Knokke spreekt sowieso tot de verbeelding, een echte inspiratiebron zelfs, maar dit tafereel kon ik gewoon niet onbeschreven laten”, vertelt Jos. De publieksprijs kwam zichtbaar onverwachts. “Ik had dit echt niet zien aankomen. Boeken schrijven is het mooiste beroep ter wereld, het doet echt veel als je de erkenning krijgt dat je goed bezig bent”, klinkt het emotioneel, met een krop in de keel.

Lieve, schattige moordenaartjes

Tot slot werd ‘Joséphine’ van Anne-Laure Van Neer door de zeskoppige jury gekroond tot winnaar. De Antwerpse schrijfster debuteerde acht jaar geleden met ‘Justine’. ‘Joséphine’ is haar vierde boek én vierde nominatie voor de Hercule Poirot-prijs. Om het rijtje af te maken: Anne-Laure is tevens slechts de vierde vrouw ooit om deze award in de wacht te slepen.

Publiekswinnaar Jos en jurywinnares Anne-Laure. © PS

Het verhaal gaat over een vriendengroepje die samenwonen in een rusthuis. Allen hebben ze één doel: hun eigen levenseinde bepalen. Een giftuintje en enkele fatale recepten voor lekker gebak helpen hen daarbij, maar nieuwbouwplannen van de rusthuisdirecteur dreigt de boel te verpesten. Een misdaadroman met een flinke portie humor, geen evidente combinatie.

“Ik wou een thriller schrijven, maar er moest humor in. Geen logische combinatie”

“Ik wist al lang dat ik wou schrijven, maar ik paste niet in de bestaande hokjes. Ik hield vooral van thrillers, maar er bestonden al zoveel getalenteerde auteurs in dat genre. Dus dan besloot ik om zelf een hokje te boetseren, eentje waar ruimte was voor misdaad én humor. Mijn lieve, schattige, knuffelbare moordenaartjes. Ik ben er heel trots op”, klinkt het dankbaar. Naast de eer wint Anne-Laure ook een cheque van 5000 euro en een gepersonaliseerde pen van Montblanc.

Special guest

Ter ere van deze jubileumeditie van de Knack Hercule Poirot-prijs werd ook de Lifetime achievement award uitgereikt. Deze ging naar Toni Coppers, die met ‘Jacht’ zijn 25ste boek publiceerde. Ook het beroemde schrijverduo Nicci French was aanwezig in Kortrijk, zij werden als eregasten in de bloemetjes gezet voor de 25ste verjaardag van hun succesvolle samenwerking.