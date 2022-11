Boektopia halfweg krijgt al veel belangstelling: “Aparte kinder- en jeugdafdeling trekt nieuw publiek aan”

De boekenbeurs Boektopia in Kortrijk is ondertussen halfweg en kon al op heel wat belangstelling rekenen. “Bij Boektopia proberen we de bezoekers een totaal beleving aan te bieden met live podcast opnames, signeersessies, voorstellingen over boeken, luisterhoeken enzovoort. Maar we zien dat de speciaal ingerichte hal voor de kinderen en jeugd erg in de smaak valt”, vertelt organisator Jo Dupré.

De boekenbeurs Boektopia in Xpo Kortrijk is al halfweg. Organisator Jo Dupré blikt tevreden terug op de eerste dagen. “Als boekenbeurs heb je natuurlijk liever dat het slecht weer is, maar de opkomst valt heel goed mee. We krijgen ook heel positieve feedback van de bezoekers dat het hier gezellig en mooi aangekleed is. Dat is een pak van ons hart, want lezers en auteurs zijn vaak nogal kritisch. Op basis van de tevredenheidsenquête na Boektopia 2021 hebben we ook het aantal boeken opgeschaald van 2.000 naar maar liefst 12.000 titels.”

Een gevarieerd aanbod is de kern van Boektopia 2022. “We willen van alles aanbieden aan onze bezoekers van podcasts, voorstellingen en luisterhoeken tot signeersessies en voorleesmomenten. Het was een heel gedoe om die regeling te treffen, maar anders komen mensen amper iets te weten van auteurs en lezen ze hooguit enkele regels over hen op de achterflap van het boek. Hier kan je ze echt leren kennen en een babbeltje met hen slaan. Iedereen is heel benaderbaar en dat maakt het ook net zo leuk”, vertelt Dupré.

“Je moet de boekenbeurs eigenlijk zien als een grote boekenhandel, waarin alles opgedeeld is volgens thema. Tussendoor heb je ook de verschillende standen per uitgeverij, waar de signeersessies doorgaan. Er is ook speciaal een aparte stand, waar nieuwe auteurs los van uitgevers kunnen plaats nemen. Zo krijgen zij hun eigen volwaardige plaatsje.”

Speciale kinder- en jeugdhal

Dit jaar is er ook een aparte hal in Xpo speciaal ingericht voor de kinderen en jeugd. “Onderzoeken tonen aan dat het Nederlands en begrijpend lezen bij de jeugd erop achteruit gaat, dus we vinden dat we daar meer aandacht aan moeten geven”, gaat Dupré verder. “Met die nieuwe hal maken we van de boekenbeurs ook echt een plaats, waar families naartoe kunnen komen en trekken we een nieuw publiek aan.” (Lees verder onder de foto)

Het voorleesbos in de speciaal ingerichte kinder- en jeugdhal op Boektopia 2022. © GF

In die kinder- en jeugdhal is er een speciale ingerichte stripafdeling, een hoekje toegewijd aan F.C. De Kampioenen en ook een oase van een voorleesbos. “Over negen dagen tijd wordt er hier maar liefst 69 uren lang verhalen voorgelezen. Zo leren de kinderen boeken op een andere manier kennen; Het laat hen dromen, maar het moedigt hen ook aan om met boeken bezig te zijn en volgend jaar terug te komen.”

De kinder- en jeugdhal wordt met veel enthousiasme onthaald. “Vroeger was een boekenbeurs niet zo echt afgestemd op kinderen. Nu hebben we al van verschillende bezoekers gehoord dat indien ze geweten hadden dat het zo aangepast was aan hen, ze hun kinderen ook zouden hebben meegenomen. Daarnaast hebben we ook nog een aparte speelhal, waar de kinderen kunnen spelen terwijl de ouders zelf de literatuur induiken. Een geslaagde formule dus”, besluit Dupré.

Je kan Boektopia nog bezoeken tot en met zondag 6 november.