Boektopia kent een spetterende start

De eerste dag van Boektopia belooft alvast een succes te worden. De gezellige drukte bij het opengaan van de deuren wijst erop dat het enthousiasme bij lezend Vlaanderen best groot is. Allemaal klaar om die 12.000 titels te ontdekken. “We zijn om 7 uur vertrokken uit Genk om er vroeg bij te kunnen zijn”, klinkt het bij één van de bezoekers.

Marc De Bel en FC De Kampioenen

Vandaag is het Kinderboekendag, het mag dan ook niet verbazen dat we vooral kleine en iets minder kleine lezertjes aantreffen. Leona (9) en Ides Debruyne (7) bezoeken Boektoptia samen met hun mama Lieselot. Ze kunnen hun enthousiasme amper bedwingen wanneer ze van de ene boekenstand naar de andere hollen. “We willen zeker op tijd zijn voor de voorstelling van Marc De Bel”, vertelt mama Lieselot. “Spik en Spek is mijn favoriete boek, ik hoop dat hij het wil signeren”, vult zoon Ides aan.

“Er wordt echt ingezet op de beleving rond het lezen, een groot pluspunt”

Ook zijn zus is een fervente lezer: “Ik ben een heel grote fan van De Zoete Zusjes. De boeken staan hier, maar ik heb ze natuurlijk allemaal al. Ik wil wel graag op de foto met de figuren!”, bekent Leona. Het gezin uit Waregem bezocht Boektopia vorig jaar ook al, maar is stevig onder de indruk van deze editie. “Het is een stuk groter, er is heel veel te doen. Dat is volgens mij het verschil met de oude Boekenbeurs: hier wordt er echt ingezet op de beleving rond het lezen. En het is een pak dichter, dat is mooi meegenomen”, besluit Lieselot.

Niet enkel West-Vlamingen vinden hun weg naar Kortrijk XPO, Benoit en Sabine zijn vanmorgen om 7 uur vertrokken uit Zutendaal (Genk) om hier op tijd toe te komen, samen met zonen Gregory (18) en Jonathan (14). “Het is de eerste keer dat we naar een boekenbeurs komen”, vertelt papa Benoit eerlijk. “We komen eigenlijk op ontdekking!” Toch is hun bezoek niet helemaal toevallig vandaag gepland, Jonathan is erop gebrand om zijn FC De Kampioenen-strip te laten signeren door de tekenaar en één van de acteurs.

Debuut

Want ja, er wordt ook gesigneerd op dit literaire festijn. Op elk moment van de dag zitten auteurs klaar om een babbeltje te slaan en een krabbeltje te zetten in jouw favoriete boek. Zo ook Matthias Boonen, hij stelt zijn debuut De Doodsuurengel voor.

“Zelf kom ik uit Lichtaart (Kasterlee, red.), maar ik heb hier familie wonen. Dat maakt het gemakkelijker om hier vijf dagen te komen signeren. Ik heb geen verwachtingen, ik laat het allemaal op mij afkomen. Het is leuk om te zien hoe jonge kinderen nieuwe boeken ontdekken, het kinderboek Elvenblauw van Johan van de Velde is voor mij persoonlijk de reden geweest waarom ik zelf ben beginnen schrijven”, aldus Matthias. Er staat vandaag nog heel wat op het programma, de toon is alvast gezet.