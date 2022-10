250 fans vieren de zestigste verjaardag van Piet Huysentruyt op Boektopia

Piet Huysentruyt (59) heeft op Boektopia zijn zestigste verjaardag gevierd. Piet is pas op 7 december jarig, maar de in Kortrijk geboren chef-kok werd op het boekenfestival al even in de bloemen gezet. Meer dan 250 fans smulden van een interview met Piet over zijn nieuwe kookboek ‘Piet Gepeperd’ en autobiografie ‘Piet Ongezouten’, en genoten naderhand van koffie en taart. Opvallend: ook José De Cauwer kwam even piepen, hij moest zelf om 16 uur figureren in een lezing over ‘Epic Tournee’.

Chef-kok en tv-figuur Piet Huysentruyt wordt eind dit jaar zestig. Die verjaardag wordt gevierd met een lijvige biografie, het bijzonder kookboek Piet Gepeperd, een nieuwe reeks van zijn meest succesvolle tv-programma SOS Piet op VTM én een gastoptreden op 30 oktober op het Kortrijkse boekenevenement Boektopia.

Jeroen Meus annuleerde vandaag zijn signeersessie om 14 uur. Die sessie vond toevallig (of niet toevallig) op hetzelfde moment plaats als de lezing van Piet Huysentruyt, die als Kortrijkzaan een thuismatch speelde. Zo’n 250 fans kwamen luisteren naar Piet, die de fragmenten uit zijn boek Piet Gepeperd en zijn autobiografie Piet Ongezouten op z’n geheel eigen wijze voorstelde.

Bekend en geslaagd

Marlies Beckers, freelance culinair journaliste voor onder meer Trends en Libelle Lekker, was de interviewster van dienst. Ze wilde meteen weten waar om Piet zijn autobiografie geschreven had.

“Goh, waarom… Ik ben bekend, ik ben geslaagd. Maar dat geeft een vertekend beeld. Ik wilde even tonen dat er drie Pieten zijn. SOS Piet, de Piet die sterren kookte, en de normale Piet.”

“Ja, ik heb me even god gewaand, maar ik ben normaal geworden. Ik wilde aan de wereld ook tonen dat ik van ver ben gekomen. Die Jaguar en twee huizen die ik heb, betekenen wel iets. Ik wil de levensles delen dat talent niet voldoende is. Je moet hard werken.

Piet Huysentruyt aan het woord op Boektopia. © Tom Brinckman

“Het boek ‘Piet Ongezouten’ is ook een eerbetoon aan mijn ouders. Want ieder kind hangt af van het thuisfront. Ofwel begin je met een achterstand, of met een voorsprong. Ik heb fouten gemaakt, en heb mijn carrière met een zwaar financieel deficit begonnen.”

Ook na zijn televisiecarrière maakte Piet fouten. Zo vergeleek hij in 2015 Sofie Dumont, die na het verdwijnen van SOS Piet de vaste VTM-kok werd, met F.C. Poelkapelle en zichzelf met Messi, Plots spuwden de media de gevierde Piet weer uit. “Ik viel van mijn troon en belandde in een depressie. Zonder mijn vrouw Vero en mijn vrienden was ik niet zo makkelijk uit dat dal gekropen.”

Steven van Moerkercke en Eefje De Baere, samen met zoon Mauro en dochter Mila, waren van de partij. © Tom Brinckman

En toch zoekt Piet opnieuw media-aandacht, met twee boeken en een nieuw seizoen als SOS Piet. “Het is een rolletje dat ik me snel opnieuw aanmat. Ook het publiek hoor. Ik moest maar met ‘Wat hebben we geleerd vandaag’ uitpakken, en ze waren meteen weer helemaal mee.”

Het kookboek Piet Gepeperd passeerde ook nog even de revue. “Ik heb het boek geschreven tijdens corona. Mensen willen de recepten uit mijn verleden. Zoals mijn croque-monsieurs, die hebben een grote emotionele waarde voor mij. Mijn oma, die chemo onderging, at op een gegeven moment enkel maar nog mijn croques. Dat heeft me geraakt.”

150 man naar Zuid-Afrika

Op het einde van het interview werd Piet nog even filosofisch. “Ja, ik heb mijn testament al gemaakt. Als ik doodziek wordt, behoort euthanasie tot de mogelijkheden. Als het zover komt, ga ik mijn doodfretten. Maar ik ben daar nog niet. Ik word bijna zestig.”

Voor zijn veertigste gaf hij een feest van vier dagen, bij een halve eeuw wou hij 5 dagen vieren. In december, als hij zestig is, gaat Piet zes dagen op de lappen. “In Zuid-Afrika, en er komt 150 man. Mijn vrouw zei: ‘Piet, je gaat dat toch niet zelf doen?’ Awel, ik heb voor een keer geluisterd, en een traiteur gevraagd.”

“Pietje, zoals we hem noemden, zat altijd vooraan. Hij was de kleinste, en kampte wat met een minderwaardigheidscomplex” – Mario (59) zat samen met Piet Huysentruyt op het Sint-Amandscollege in Kortrijk

Na het interview, net voor de koffie en taart, was er ook even tijd voor een aantal vragen uit het publiek. “Wat vindt u van kookinitiatieven in een open instelling”, wilde een vrouw van Piet Huysentruyt weten. “Wel, er zijn soms Grootkeukenkoks die vragen of ik mijn boek voor hen kan signeren. Dan zeggen ze ‘Ik ben maar een Grootkeukenkok..’. Dat vind ik zever. Het is een grote prestatie om voor zoveel mensen te kunnen koken. Het is enkel belangrijk of het lekker is of niet.”

Het ging er gezellig aan toe. © Tom Brinckman

Een andere fan wou van Piet weten hij na het tiende seizoen van SOS Piet zou gaan rentenieren. “Neen, ik doe het nog veel te graag. Let wel, dan gaat het over koken. Als je me nog in de media wil zien, zullen ze met iets straf moeten komen hoor. Misschien mijn levensverhaal verfilmen? Wie weet…”

Klasreünie

Heulenaar Mario Christiaens (59) klampte Piet bij de koffie meteen aan. “We hebben samen in de klas gezeten, in het Sint-Amandscollege in Kortrijk. Ik heb klasfoto’s mee van het eerste en het vijfde middelbaar. ‘Pietje’, zoals we hem noemden, zat altijd vooraan. Hij was de kleinste, en kampte wat met een minderwaardigheidscomplex.”

“Ik had nooit gedacht dat Piet het zo zou maken”, gaat Mario verder. “Of toch niet als kok. Hij was een fantastische voetballer, en speelde in de jeugd bij KV Kortrijk.”

“In Zuid-Afrika, en er komt 150 man. Mijn vrouw zei: ‘Piet, je gaat dat toch niet zelf doen?’ Awel, ik heb voor een keer geluisterd, en een traiteur gevraagd” – Piet Huysentruyt over het feest voor zijn zestigste verjaardag in december

Mario is niet langer klasgenoot van Piet Huysentruyt, maar wel een grote fan. “Het is de eerste keer dat ik hem terugzie in 45 jaar. Hij herkende me nog, fantastisch hé? Ik sta te trillen op mijn benen.”

Ook Steven Van Moerkerkcke (40) en Eefje Debaere (42) uit Tielt kwamen Piet bewonderen, met dochtertje Mila (8) en zoon Mauro (11) in hun kielzog. “Ze kennen Piet wel al van gezicht en naam”, glundert Steven. “Mila is al een echte chef-kok. Ze heeft onlangs nog meegeholpen om de chocomousse van Piet te maken. Ze vond het wel een beetje moeilijk (lacht).”

Epic Tournee

Ook wielercommentator José De Cauwer kwam even de zaal binnen om op Piet te toosten. Hij zou even voor zestien uur, ook in de Zwarte Zaal, zelf figureren in een lezing over Epic Tournee, een zaalshow over de epische koersen die de wielersport groot hebben gemaakt. “We kennen elkaar van het Belgisch kampioenschap in Leuven, tien jaar geleden. Ik gaf toen commentaar, en Piet had opnames gepland nét achter de commentaarcabine. Ik heb toen even in zijn programma gefigureerd. Helaas ben ik zelf niet zo’n kookboekenmens. Het internet bevat voldoende informatie hé.”

Of de Italiaanse keuken écht zoveel beter is dan de Franse en de Spaanse, wilden we nog weten? “Dat vind ik wel (lacht). Italianen houden het graag simpel. Daar houd ik van.”