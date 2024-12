Zware celstraf voor man die meisje (7) van weg maaide en vluchtmisdrijf pleegde: “Schande dat hij niet kwam opdagen voor zijn proces”

Nadat hij in beschonken toestand een 7-jarig meisje en haar moeder van de weg maaide in Pittem, sloeg Sven V. (31) met zijn wagen op de vlucht en ging hij pinten pakken op café. Dat levert de man nu vier jaar cel en 2,5 jaar rijverbod op. Opmerkelijk: de man stuurde vrijdag zijn kat naar het proces. Eerder kreeg de papa van het meisje al een celstraf, omdat hij na het ongeval het recht in eigen handen nam.

Op 15 augustus zag Pittemnaar A.R. (35) hoe zijn partner en hun toen 7-jarige dochtertje door een wagen werden aangereden langs de Posterijlaan in Pittem. Het gezin was te voet op weg naar een manege. Het meisje belandde vijf meter verder in een veld en liep een hersenschudding op. De vrouw brak haar arm.

Meteen op café

Aanrijder Sven V. (31) pleegde vluchtmisdrijf en ging meteen op café, maar dankzij een getuige kon hij gevat worden. De man, een dichte buurman van A.R., bleek zwaar onder invloed van alcohol. Hij had liefst 2,53 promille in het bloed.

Recht in eigen handen

Papa A.R. plaatste de naam en foto van de aanrijder op sociale media. Hij probeerde ook contact met hem op te nemen, maar hij kreeg evenwel een sms van zijn buurman die koudweg stelde dat ‘hij niet de dader was’. Daarna blokkeerde hij het nummer van A.R. Dat viel de papa zodanig zwaar dat hij in de nacht van 3 september het recht in eigen handen nam en de woning van de aanrijder binnendrong.

Hij gaf er zijn buurman, die lag te slapen, enkele harde vuistslagen in het gezicht. Dat leverde A.R. halfweg oktober 20 maanden cel op. Tegen die uitspraak ging hij intussen in beroep.

Vrijdag moest de aanrijder voor de Brugse politierechtbank verschijnen. Sven V. stuurde evenwel zijn kat naar het proces, tot zwaar ongenoegen bij de advocaat van het gezin.

Schande

“Het is een regelrechte schande dat hij na het vluchtmisdrijf en het afblokken van de papa, nu ook nog eens niet komt opdagen voor zijn proces”, stelde advocaat Joris Van Maele. “Meteen na het ongeval pochte die man op café dat hij ‘een klein accidentje’ had gehad.”

“Mijn cliënten hadden vandaag graag antwoorden gekregen, maar kregen in de plaats een zoveelste opgestoken middelvinger. En dat terwijl hun dochtertje dood had kunnen zijn. Toen ze in het ziekenhuis ontwaakte zei ze ten haar papa: ‘Ik ging wel heel jong dood zijn geweest hé’. Je kan wel nagaan wat voor impact dit heeft gehad”, aldus meester Van Maele.

Vier jaar cel

De politierechtbank veroordeelde Sven V. bij verstek tot vier jaar effectieve celstraf en 2,5 jaar rijverbod. Daarnaast moet hij ook alle rijproeven- en examens opnieuw afleggen. Voorts kreeg hij ook nog een geldboete van 7.320 euro, waarvan 3.600 euro met uitstel.

De man was overigens niet aan zij proefstuk toe en werd in oktober 2022 al eens veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol.

(AFr)