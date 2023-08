Alain (34) deelt foto van dronken bestuurder die zijn gezin van de baan reed: “Maar ik overweeg om de post offline te halen”

Het gezin van Alain Rooms (34) uit Pittem is nog steeds onder de indruk van het ongeval waar ze een week geleden in verzeild geraakten. Zijn vrouw (31) en dochter (7) werden op dinsdag 15 augustus aangereden door een dronken bestuurder, die daarna vluchtmisdrijf pleegde. Intussen werd de dader gevonden, verhoord en weer vrij gelaten. Alain deelde de naam en foto van de man op zijn Facebookpagina, maar zal die niet lang meer laten staan. “Ik wil nu ook het leven van die jongen niet ruïneren”, klinkt het.

Op dinsdagavond liep Alain samen met zijn vrouw Thalisia en dochters Thaïlina (4) en Thaïs (7) langs de Posterijlaan om bij Lannoo naar paarden te gaan kijken. Nadat het gezin de weg had overgestoken en op het fietspad stond, week een aanrijdende auto plots van de weg af. De bestuurder – die onder invloed bleek te zijn – raakt mama Thalisia en dochter Thaïs, die een nacht in het ziekenhuis moesten verblijven.

Geen berouw

“Mijn vrouw heeft haar arm gebroken. De verwondingen van mijn dochter vielen miraculeus mee. Aanvankelijk begon ze te bloeden uit haar neus en was ze erg verward. Er kwam relatief snel een ambulance ter plaatse en ook de MUG snelde toe. Uiteindelijk bleek ze naast een hoop schaafwonden en een opgezwollen knie een hersenschudding te hebben”, vertelt Alain.

“Ik overweeg om de foto’s offline te halen en in stilte het onderzoek af te wachten”

De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar omdat iemand zijn nummerplaat had onthouden kon de man snel opgespoord worden. Hij werd verhoord en weer vrijgelaten, terwijl het onderzoek verder loopt. Daar kon Alain zich moeilijk bij neerleggen en deelde de identiteit van de man op Facebook.

“Ik was gewoon zo kwaad. Hij woont in onze straat, amper vier huizen van mijn gezin verwijderd. Ik hoorde overal in Pittem dat hij een ongeval minimaliseerde tot ‘een klein foutje’, van berouw of schuldinzicht was er totaal geen sprake. Op geen enkele manier kwam hij zich excuseren of zelfs maar eens vragen hoe het gesteld was met Thalisia of Thaïs, onbegrijpelijk vond ik dat. Hij mocht hier niet zomaar mee wegkomen, ik wou hem een signaal sturen.”

Onderzoek afwachten

De politie nam snel contact op met Alain met de vraag om de foto’s te verwijderen, anders liep hij zelf het risico om aangeklaagd te worden. Initieel gaf Alain geen gehoor aan dit verzoek, maar nu de gemoederen wat bedaard zijn, overweegt hij toch om de beelden eerstdaags offline te halen. “Ik had niet gedacht dat die Facebookpost zoveel teweeg zou brengen. Ik wil die jongen zijn leven nu ook niet ruïneren hé, of hem aan het kruis nagelen. We zullen het onderzoek in stilte afwachten. Maar met excuses moet hij alleszins niet meer afkomen, daar is het nu te laat voor”, besluit Alain.