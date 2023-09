Alain (34) neemt recht in eigen handen en slaat man die vrouw en kind aanreed in het ziekenhuis

Alain Rooms, wiens vrouw en dochter enkele weken geleden aangereden werden door een buurman, heeft niet gewacht tot de uitspraak van de politierechtbank. Zaterdagnacht nam hij het recht in eigen handen en gaf hij zijn buurman een pak slaag. De politie veroordeelt zijn gedrag. “Laat het gerecht zijn werk doen.”

Op dinsdag 15 augustus werden de 7-jarige Thaïs en haar moeder aangereden langs de Posterijlaan in Pittem. De aanrijder reed na het voorval gewoon door, maar kon dankzij een getuige gevat worden. De chauffeur bleek onder invloed van alcohol. De vrouw liep bij de aanrijding een gebroken arm op. Het kleine meisje had een hersenschudding.

Vader Alain Rooms kwam al snel te weten dat de aanrijder een buurman was. Hij zette de naam en de foto van de aanrijder op Facebook en belde zelf de werkgever van zijn buurman op om te zeggen wat hij had gedaan.

De aanrijder verschijnt binnenkort voor de politierechtbank. De politie vroeg na de post op Facebook al aan Alain Rooms of hij het gerecht zijn werk wou laten doen. Zo lang kon de man blijkbaar niet wachten. Zaterdagnacht kwam het omstreeks 2 uur tot een ruzie op straat tussen Alain en zijn buurman. Hoe die ruzie ontstond is onduidelijk. Alain, die onder invloed was van alcohol, gaf zijn buurman enkele rake klappen. De dertiger liep daarbij onder andere een gebroken kaak en een gebroken oogkas op.

“Laat toch alsjeblieft het gerecht zijn werk doen” – reactie van politie

Niet enkel de aanrijder, maar ook Alain zal zo binnenkort voor de rechtbank verschijnen. De politie bevestigt het voorval van zaterdagnacht en vindt het erg jammer dat iets dergelijk gebeurd is. “Meer dan dat we de vorige keer hebben gezegd kunnen we niet. Laat gewoon alsjeblieft het gerecht zijn werk doen.”