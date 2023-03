Wervikse kunstenaar Wim Delvoye wil werkstraf uitvoeren voor reeks bouwovertredingen

De Wervikse kunstenaar Wim Delvoye vraagt voor het hof van beroep in Gent een werkstraf voor een reeks bouw- en milieuovertredingen aan zijn kasteel De Bueren in Melle. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot een boete van 160.000 euro en zeven maanden cel met uitstel. “Laat hem eens een paar weken boompjes planten in plaats van zo’n draconische veroordeling!”

De 58-jarige Wim Delvoye uit Wervik kocht het kasteel rond 2008 en wilde het kasteel De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark.

Nieuwe inbreuken

Hij kreeg echter problemen omdat vergunningen niet in orde bleken. Delvoye en zijn vennootschap werden in eerste aanleg eerst vrijgesproken, maar door het hof van beroep in maart 2019 veroordeeld tot een geldboete van 55.000 euro, de Delvoye Art NV werd veroordeeld tot een boete van 49.500 euro.

Tijdens die procedure kwam het Agentschap Natuur en Bos (ANB) nog eens kijken naar de evolutie en stelde een reeks nieuwe inbreuken vast en opnieuw kwam er een rechtszaak van.

160.000 euro boete

In juni vorig jaar werd Delvoye veroordeeld tot een boete van 160.000 euro en een gevangenisstraf van 7 maanden met uitstel, zijn NV werd vrijgesproken.

In beroep vraagt Delvoye nu een werkstraf. Bepaalde overtredingen, zoals het frezen van historisch grasland, ontkent hij. “Dat heeft een loonwerker in opdracht van de pachter gedaan, zonder medeweten van mijn cliënt”, pleitte de advocaat van Delvoye.

Ook voor het achterlaten van uitafval vraagt hij de vrijspraak. “Dat was om Chinese potten in te begraven om zo de natuur zijn werk te laten doen en die potten te laten verkleuren.”

Constructie in snelbouwsteen

Maar Delvoye liet ook een constructie in snelbouwsteen van 20 op 10 meter optrekken om zijn hout in te bewaren. “Het klopt dat hij daar geen vergunning voor heeft aangevraagd. Maar om daar nu een boete van 160.000 euro voor te geven is toch fel overdreven.”

Daarom stelt hij een werkstraf voor. “Mijn cliënt is geen natuurcrimineel! Hij heeft een hart voor de natuur, een dierenvriend en een natuurbeminnend man. Laat hem een alternatieve straf uitvoeren door bijvoorbeeld een paar weken of maanden boompjes te planten.”

“Ik zou graag iets met bijen doen! Overal lees ik dat de populatie achteruit gaat of dat kasten worden vernield”

Zijn advocaat verwees onder meer naar de strijd van Delvoye tegen de windmolens die 500 meter verderop werden gepland. “Daar heeft hij de kolen uit het vuur gehaald. Die windmolens lagen op een route van vogels waarbij er soms 20.000 per dag werden geteld.”

Ook vindt de advocaat dat de kunstenaar te negatief wordt belicht als onder meer ‘halsstarrig’ en ‘onwrikbaar’. “Al zeven of acht jaar durft hij geen steen meer verleggen!”

Hij vraagt onder meer de loonwerker en de pachter te komen getuigen om uit hun mond te horen dat Delvoye nooit de opdracht heeft gegeven tot het frezen van het grasland. Daarnaast vraagt hij dat het hof ook eens ter plaatse komt om zich echt van de toestand te vergewissen. “Hij wou daar echt iets moois maken, met respect voor de natuur!”

Herstelvordering en dwangsom

Het openbaar ministerie twijfelt niet aan de goede intenties van Delvoye, zijn liefde voor zijn park en de natuur. “Maar er zijn nu eenmaal regels.”

De procureur-generaal vindt een gevangenisstraf niet nodig en wat hem betreft kan de geldboete gehalveerd worden naar 80.000 euro. Daarnaast drong de procureur-generaal ook aan op een herstelvordering en een dwangsom. “Hij heeft nu wellicht het licht gezien, maar ik hoop dat het de laatste keer is hem hier te moeten zien.”

Geëscaleerd

Delvoye zelf nam aan het eind nog uitgebreid het woord. “Ik wou daar iets ongelooflijks maken, maar de zaak is geëscaleerd en nadien ook verzuurd. Ik ben daar al tien jaar weg en ik ga daar nooit meer terugkomen, dat beloof ik!”

Een werkstraf vindt hij ook een fantastisch idee van zijn advocaat als alternatieve straf. “Ik zou graag iets met bijen doen! Overal lees ik dat de populatie achteruit gaat of dat kasten worden vernield.” Uitspraak op 12 mei. (OSM)