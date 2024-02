Tweedeverblijvers halen slag thuis in zaak rond belastingen, burgemeester Koksijde gaat in cassatie: “Dit zijn twee maten en twee gewichten”

Op 6 februari 2024 oordeelde het Gentse Hof van Beroep dat de gemeente Koksijde in het ongelijk werd gesteld in een zaak rond belastingen voor tweedeverblijvers. Jos Dumortier van vzw Tweres gelooft dat er nog zo’n 700 lopende zaken voortaan in het voordeel van de tweedeverblijvers zou worden beslecht. Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche geeft aan in cassatie te gaan.

Vandaag kreeg de soap rond de belasting op tweedeverblijvers in Koksijde er nog een extra aflevering bij. Het verhaal startte toen alle tweedeverblijvers in de gemeente op 19 juni 2020 een aanslagbiljet voor een bedrag van 1.168 euro binnenkregen. De groep klopte eerst aan bij het college van burgemeester en schepenen: niet alleen de stijging van het bedrag, maar ook het feit dat ze door de coronacrisis twee maanden helemaal niet naar hun tweede verblijf konden gaan, werd aangekaart.

Toen dat z’n doel miste, stapten ze naar de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Op 14 december 2021 werd hun fiscale vordering echter ongegrond verklaard. Na beroep van de tweedeverblijvers moest het Gentse Hof van Beroep ten slotte over de situatie oordelen.

De gemeente Koksijde blijft achter haar belastingreglement van december 2019 staan en verwijst daarvoor naar de gemeentelijke fiscale autonomie. Het Gentse Hof van Beroep erkende op 2 november 2023 dat deze belasting op tweedeverblijven een gepaste maatregel is om residentieel wonen te beschermen. Opnieuw vingen de tweedeverblijvers dus bot.

Vast stramien

Jos Dumortier, de bestuurder van vzw Tweres, een vereniging die opkomt voor tweedeverblijvers, legt uit: “In dergelijke situaties gaan we eerst naar het college van burgemeester en schepenen in de desbetreffende gemeente. Dat wordt telkens afgekeurd. De volgende stap is dan om naar de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, te gaan. Ook daar wordt meestal in het nadeel van de tweedeverblijvers gepleit. Het Gentse hof van beroep geeft de tweedeverblijvers dan uiteindelijk wel in de meeste gevallen gelijk.”

“We hebben op dit moment zo’n 700 gelijkaardige zaken lopen in Koksijde” -Jos Dumortier van vzw Tweres

“Wij bieden met Tweres aan om het indienen van de bezwaarprocedure makkelijker te maken. Dat doen we in de drie gemeenten die traditioneel het nultarief hanteren (die geen aanvullende personenbelasting heffen, red.): De Panne, Knokke-Heist en Koksijde. Daar moeten tweedeverblijvers wel belasting betalen, in tegenstelling tot de inwoners. We hebben alles te samen zo’n 1200 procedures lopen in verband met die tweedeverblijfstaks in de drie gemeenten. In Koksijde zijn dat er op dit moment zo’n 600 à 700, die we allemaal apart behandelen.”

Plot twist

Op 6 februari 2024 kwam er echter een opmerkelijke uitspraak in een zaak die de uitkomst van de volgende zaken in het voordeel van de tweedeverblijvers lijkt te doen kantelen. Dinsdag heeft het Hof van Beroep namelijk uitspraak gedaan in een zaak waarbij een echtpaar tweedeverblijvers betrokken was. In eerste instantie had het koppel de zaak gewonnen bij rechtbank van eerste aanleg in april 2022.

Gisteren werd Koksijde, dat beroep aantekende tegen het vonnis, in het ongelijk gesteld. Het Hof oordeelde dat het belastingreglement van Koksijde in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod van de Grondwet, en dat de argumentatie van de gemeente om residentieel wonen te beschermen niet aannemelijk is. De rechtbank merkte op dat tweedeverblijvers worden gediscrimineerd door het belastingreglement, terwijl anderen in vergelijkbare situaties niet aan zo’n belasting zijn onderworpen.

“Dit is heel belangrijk voor de tweedeverblijvers”, zegt Jos Dumortier. “Eind oktober, toen er een zaak werd beslist in hun nadeel (en het zo ook leek te eindigen voor de vele andere tweedeverblijvers die de heffing aanvochten, red.), zat iedereen in zak en as. Het gaat ondertussen al om de belastingen van vier jaar lang: van 2020 tot en met 2024. Als je daar dan nog eens de advocaatkosten bijrekent, dan besef je dat het om heel veel geld gaat.”

In cassatie

Marc Vanden Bussche (Lijst Burgemeester), de Koksijdse burgervader, reageert scherp op de beslissing: “Onze advocaten zeggen dat zeer zelden voorkomt dat dezelfde rechter in het Hof van beroep over hetzelfde belastingreglement eerst de taks driemaal positief heeft beoordeeld en nu een negatief arrest velt. Het lijkt wel een mislukt VAR-moment. Dat zijn twee maten en twee gewichten. We gaan met de gemeente in cassatie!”

“Dit gebeurt zelden en we zien dat er twee maten en twee gewichten worden gebruikt. We gaan in cassatie!” -Marc Vanden Bussche

Dumortier acht de kans dat het arrest zal worden verbroken door het Hof van Cassatie zeer miniem, maar “je weet natuurlijk nooit”. In april komen er alleszins nog een aantal gelijkaardige zaken voor via Tweres en Jos Dumortier schat alleszins in dat die voortaan in het voordeel van de tweedeverblijvers zullen worden beoordeeld. Wordt vervolgd.