Koksijde krijgt gelijk in zaak rond belasting op tweedeverblijven

In een zaak rond de belasting op tweedeverblijven in Koksijde heeft het Gentse hof van beroep het beroep van de tweedeverblijvers afgewezen. Het hof oordeelde dat de gemeente Koksijde verantwoorde redenen heeft om de belasting te heffen. Zo is het de bedoeling om meer inwoners aan te trekken en om voldoende betaalbare woningen te voorzien.

Tweedeverblijvers in beroep

De bal ging aan het rollen toen de tweedeverblijvers op 19 juni 2020 een aanslagbiljet voor een bedrag van 1.168 euro kregen. In een brief aan het college van burgemeester en schepenen betwistten ze vervolgens de omvang van die belasting. Ze hekelden niet alleen de stijging van het bedrag, maar ook het feit dat ze door de coronacrisis twee maanden helemaal niet naar hun tweedeverblijf konden gaan. Toen ze bot vingen bij het gemeentebestuur, stapten de tweedeverblijvers naar de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Op 14 december 2021 werd hun fiscale vordering echter ongegrond verklaard.

Na beroep van de tweedeverblijvers moest het Gentse hof van beroep zich uiteindelijk over de kwestie buigen. Ze voerden opnieuw aan dat het gelijkheidsbeginsel geschonden zou zijn. De belasting op tweedeverblijven zou immers zelfs bewust dienen om de veel lagere algemene gemeentebelasting te compenseren. Volgens de tweedeverblijvers is hun duidelijk hogere belasting met andere woorden ongrondwettelijk.

Koksijde krijgt gelijk

Gemeente Koksijde houdt vol dat hun belastingsreglement van december 2019 absoluut niet in strijd is met de Grondwet. Daarbij wordt onder andere verwezen naar de fiscale autonomie van elke gemeente. Bovendien wil Koksijde met het bewuste belastingsreglement de permanente bewoning verhogen en meer inwoners aantrekken. De toestroom van tweedeverblijvers zorgt ook voor hogere prijzen op de woningmarkt. Met de inkomsten uit de tweedeverblijfsbelasting wil Koksijde daarom ook investeren in sociale woningen.

Het Gentse hof van beroep stelde vast dat een gemeente inderdaad de bevoegdheid heeft om maatregelen te nemen om het residentieel wonen te beschermen. De belasting op tweedeverblijven is volgens het hof dan ook een verantwoorde manier om die doelstellingen te bereiken. “Dat deze belasting tevens tot doel heeft investeringen in sociale en betaalbare woningen te financieren, bevestigt de doelstelling van de gemeente om middels de belasting permanente bewoning mogelijk te maken, niet alleen door eigenaars aan te zetten hun woongelegenheid te verhuren aan een persoon die er zijn inschrijving neemt, maar ook door te voorzien in betaalbare woningbouw”, klinkt het in het arrest.

Tevreden burgemeester

Burgemeester Marc Vanden Bussche reageert uiteraard heel tevreden op het arrest. “Koksijde stond al jarenlang in het oog van de storm en moest meer dan duizend bezwaarschriften verwerken. Gelukkig winnen we momenteel zaak na zaak.” In het persbericht wordt ook het belang van het belastingsreglement nog eens benadrukt. Veel eigen medewerkers zouden zelfs geen geschikte woning meer vinden binnen de gemeente. In dat kader nam Koksijde al verschillende maatregelen, zoals via erfpacht betaalbare bouwgrond ter beschikking stellen.