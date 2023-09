Trio uit Waregem en Kortrijk stapelt misdrijven op: brandstichting, inbraak, diefstal, informaticabedrog…

Drie jongemannen uit Waregem en Kortrijk mogen zich aan een fikse straf verwachten. In enkele maanden tijd pleegden ze verschillende misdrijven, van brandstichting tot diefstal met braak. Het 24-jarige kopstuk riskeert 18 maanden cel.

“Onbegrijpelijk gedrag”, noemt ook de advocaat van Runar D. (24) het. De jongeman uit Waregem riskeert 18 maanden cel en een boete van 800 euro voor een handvol misdrijven, die hij allemaal bekent.

Brandstichting in Desselgem

Het begon met een brandstichting begin dit jaar in een appartement in de Vlaslaan in Desselgem. Twee kompanen maanden hem aan te stoppen, maar hij deed gewoon door. Daarna volgden nog een hele resem diefstallen, van onder meer koekjes, laptops en sigaretten. Waarom? “Ik had zin in sigaretten”, klonk het bij een verhoor.

Daarna volgde nog een diefstal met braak in jeugdhuis Jakkedoe in Waregem. Ze stalen er de kassa en een computer.

Uit verveling

Ook pakjes uit een wagen van koerierdienst PostNL bleken niet veilig. Een echt excuus kon de jongeman, die eerder al twee keer veroordeeld werd voor fietsdiefstal, de rechter niet geven. “Ik verveelde me gewoon.”

Bij de verschillende feiten kreeg hij soms bijstand van twee andere jongens, Renzo O. (20) uit Waregem en Ward D. (19) uit Kortrijk. Ook bij hen was verveling de reden voor hun gedrag. Zij riskeren beiden 12 maanden en een boete van 800 euro.

Vonnis op 23 oktober.