Onthaalmoeder en partner doorverwezen naar rechtbank na dood baby Omélie, maar voor ouders hoeven zware straffen niet

Na tweeënhalf jaar verschenen een onthaalmoeder uit Eernegem en haar partner voor de Brugse raadkamer. De acht maanden oude Omélie stierf tijdens een middagdutje in een van de bedjes van de kinderopvang. Het kleine jongetje bleek niet meer te ademen en zat met zijn hoofdje verstikt tussen het onderste gedeelte van het bedje en het bedje zelf. Volgens de verdediging was het bedje al ongeveer tien jaar in gebruik.

Behalve de onthaalmoeder en haar partner waren ook de ouders van Omélie woensdag aanwezig in de Brugse raadkamer. Op een paar meter van elkaar was het wachten tot de zaak behandeld werd, maar van grote wrok was geen sprake. De ouders hielden immers al die tijd contact met de onthaalmoeder en haar partner, want ze zijn ervan overtuigd dat ook zij gebroken zijn van het hele gebeuren.

Problemen bedje

De zomervakantie liep op zijn einde toen het noodlot op 30 augustus 2022 toesloeg in een crèche in Eernegem. Alexandra Bouckhuyt en papa James Vandenberghe zetten naar goede gewoonte hun baby Omélie en zijn tweejarige zusje af aan de crèche. Enkele uren later kreeg Alexandra plots telefoon van de onthaalmoeder. Het middagdutje van Omélie bleef maar duren, zelfs tot ver na 15 uur, maar alarmerend was dat niet. De jongen was een lange slaper.

Om 15.30 uur ging de onthaalmoeder toch even een kijkje nemen in de kamer. Het jongetje bleek niet meer te ademen en zat met zijn hoofdje verstikt tussen het onderste gedeelte van het bedje en het bedje zelf. De jongen werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat.

De Brugse raadkamer besliste woensdagochtend om de onthaalmoeder en haar partner door te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor onopzettelijke doding door gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid. Advocaat Alexander Verstraete vroeg de buitenvervolgingstelling voor beide cliënten, maar daar ging de raadkamer niet op in.

“Wat ons betreft zijn alle voorzorgen genomen”, zegt advocaat Verstraete. Volgens de verdediging zou het bedje al tien jaar in gebruik geweest zijn. Het was de partner van de onthaalmoeder die het bedje indertijd in elkaar had gezet.

Correctionele rechtbank

Sinds het overlijden van Omélie is de onthaalmoeder onmiddellijk met de kinderopvang gestopt. Dat enkel het koppel voor de rechtbank moet verschijnen, is niet correct volgens Alexandra. “Ik begrijp niet dat alleen de onthaalmoeder en haar man vervolgd worden”, zegt ze. “Oké, hij had het bedje waar Omélie in sliep in elkaar gezet, maar Ferm (de overkoepelende organisatie van alle gezinsondersteunende organisaties, red.) zou volgens mij even goed verantwoordelijk gesteld mogen worden.”

Die organisatie voert jaarlijks controles uit op de bedjes in de verschillende crèches, om te kijken of alles nog naar behoren werkt. “Waarom hebben zij dan niet gezien dat het bedje niet goed in elkaar zat?”, vraagt Alexandra zich af.

Dat de zaak nu voor de correctionele rechtbank komt, wil niet zeggen dat Alexandra vindt dat iemand in deze zaak gestraft moet worden. “Ik denk dat er al voldoende mensen gestraft zijn”, klonk het eerder. “In de eerste plaats Omélie zelf, die nooit een kans op opgroeien heeft gekregen, maar anderzijds ook wij als ouders, zijn zusje en ook de onthaalmoeder en haar man. Wat we wel willen, is dat dergelijke ongevallen in de toekomst vermeden kunnen worden. Dan is de dood van Omélie niet voor niets geweest.”

Na de zitting zochten ook de onthaalmoeder en de ouders steun bij elkaar. Want dat ze ooit hier samen hadden gestaan, had niemand gedacht of gewild.