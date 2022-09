Alexandra verloor op jonge leeftijd haar broer en mama en nu ook nog haar baby van 8 maanden oud: “De onthaalmoeder trof Omélie levenloos in zijn bedje aan”

Zelf kroop Alexandra op 11-jarige leeftijd door het oog van de naald bij een ongeval waarbij ze haar mama verloor. Een nieuwe kans op het leven leverde haar een prachtig gezin op met James en hun twee kindjes Eléonore (2) en Omélie (8 maanden). Dinsdag sloeg het noodlot voor de kleine Omélie genadeloos en hard toe. De kleine jongen overleed bij de onthaalmoeder. Alles wijst op een tragisch ongeval.

Papa James Vandeberghe (29) en mama Alexandra Bouckhuyt (23) kregen dinsdagnamiddag een telefoontje. Aan de andere kant van de lijn: de onthaalmoeder in Eernegem. Er was iets met hun jongste oogappel. Met spoed haastte het koppel, dat zelf ook in Eernegem woont, zich naar de onthaalmoeder waar ze ’s morgens hun twee kindjes in alle vertrouwen hadden afgezet. Ter plaatse werd meteen duidelijk dat de situatie ernstig was. “De onthaalmoeder had Omélie levenloos in zijn bedje aangetroffen”, klinkt het snikkend. “De hulpdiensten probeerden een half uur alles om ons zoontje te redden, maar tevergeefs. Hij overleed waar we bij waren. Heel veel herinner ik me er niet meer van. Alles gebeurde precies op de achtergrond, alle geluiden om me heen klonken dof. Ik weet alleen nog dat ik hard geroepen heb.”

Probleem met bedje

Beide kindjes van het koppel gingen al even bij de onthaalmoeder in Eernegem. “We nemen haar niets kwalijk, maar we willen wel dat de zaak grondig onderzocht wordt”, gaat het verder bij Alexandra. “Ik ben er zeker van dat ze dit ook niet gewild heeft, maar als blijkt dat er toch fouten werden gemaakt, dan willen we dat weten.”

Een autopsie wees ondertussen uit dat Omélie om het leven kwam door verstikking. Toch mag de kleine jongen voorlopig nog niet gecremeerd worden. “Omdat het onderzoek nog loopt”, zegt de mama daarover. “We weten eigenlijk nog steeds niet wat er precies gebeurd is. We weten alleen dat het bedje aan de basis van de verstikking ligt. Het onderzoek moet verder uitwijzen hoe dat precies is kunnen gebeuren.”

Doop

Het koppel is kapot van verdriet, zoveel is duidelijk. Drie dagen voor hun kleine jongen overleed, waren ze nog in feeststemming. “Zaterdag hebben we Omélie nog gedoopt in het bijzijn van onze families”, zegt papa James. “Hadden we toen maar geweten dat het onze laatste momenten waren met onze kleine man. We hebben natuurlijk veel vragen. Thuis hebben we bijvoorbeeld sensoren onder de matras van onze kinderen. Als die zouden stoppen met ademen, dan gaat er een luid alarm af. Bij de onthaalmoeder hadden ze dat blijkbaar niet. De vraag is waarom niet?”

De bewuste crèche waar de tragische feiten zich afspeelden, blijft voorlopig dicht. Uitbaatster B. (52) is namelijk te zwaar aangeslagen. “Mama heeft het heel moeilijk”, zegt haar dochter. “Ze is naar de dokter, want ze is niet in staat om te werken. Hoe lang ze dicht zal blijven weten we niet, maar dit liet een enorme impact na op haar. Wellicht zal ze enige tijd nodig hebben om op haar positieven te komen. Over wat er gebeurde, kunnen we niet uitweiden want we laten iedereen z’n werk doen. Het was in ieder geval een tragisch ongeval.”

25 jaar ervaring

“Mama vangt al 25 jaar kinderen op, en heeft meestal een vijftal baby’s en peuters in huis”, klinkt het verder. “Ze ziet hen allemaal enorm graag en behandelt hen alsof het haar eigen kinderen zijn. Ze trekt zich op aan het feit dat ze veel steun krijgt van de andere ouders die haar niets kwalijk nemen. Ook vanochtend aan de schoolpoort werden wij zelf aangesproken door mensen en kregen we veel steun. Dit wens je niemand toe. Maar in eerste instantie denken wij vooral aan het onnoemelijke verdriet van de ouders van het jongetje. Zij zijn hun dierbaarste bezit kwijt. We leven enorm mee met hen.”

Ongeval

Voor mama Alexandra is het al de zoveelste klap in haar nog jonge leven. In 2010 – Alexandra was toen amper 11 jaar – verloor ze haar mama op 45-jarige leeftijd bij een verkeersongeval in Izegem. Alexandra zat op dat moment mee in de wagen. Samen met haar papa en mama was ze op de terugweg naar huis van Spanje. Een auto met aan het stuur een bestuurder die teveel gedronken had, reed hen frontaal aan. Haar papa en Alexandra raakten beiden zwaargewond, haar mama overleefde de klap niet. Alexandra liep een gebroken bekken op, een darmperforatie en ze werd geopereerd aan beide armen. Ze kroop door het oog van de naald, maar kreeg een nieuwe kans op het leven.

Twee jaar eerder was het jonge meisje op 9-jarige leeftijd ook al haar broer Christophe op 32-jarige leeftijd verloren in een verkeersongeval. Hij reed op 13 september 2008 met zijn motorfiets in op een wagen. Het verlies van Omélie is de zoveelste zware klap in het nog jonge leven van Alexandra en van James, de papa van Omélie.

De kleine Omélie wordt begraven op 10 september om 10 uur in de nieuwe aula van het crematorium Polderbos in Oostende. (JR/JH)

