Baby overleden in Eernegemse crèche: vermoeden van een tragisch ongeval, uitbaatster zwaar aangeslagen

Politie en parket voeren een onderzoek naar een overlijden van een baby in een crèche in Eernegem. Het jongetje van acht maanden overleed er dinsdag. Alles wijst er op dat het om een tragisch ongeval gaat. De onthaalmoeder zelf is zwaar aangeslagen. “Mama zorgde voor alle kindjes alsof het haar eigen kinderen waren”, zegt haar dochter.

Het overlijden van het kind dateert van afgelopen dinsdag in een crèche in Eernegem. Wat er precies gebeurde, is nog onduidelijk. Er werd nog medische hulp ingeschakeld, maar die kwam te laat. Na het overlijden werd de politie en het parket verwittigd. Het gerecht voert nu verder onderzoek. Het is nog te vroeg voor conclusies, maar alles wijst er op dat het om een tragisch ongeval gaat en er geen tussenkomst van derden was. Ook burgemeester Lieven Cobbaert van Ichtegem werd op de hoogte gebracht. “Ik kan me niet uitspreken over wat er gebeurde, want het onderzoek loopt. In ieder geval gaat mijn medeleven uit naar de ouders en familie van het kind en alle andere betrokkenen”, zegt hij.

Zwaar aangeslagen

De bewuste crèche in Eernegem waar de tragische feiten zich afspeelden, blijft voorlopig dicht. Uitbaatster B. (52) is te zwaar aangeslagen. “Mama heeft het heel moeilijk”, zegt haar dochter. “Ze is naar de dokter want ze is niet in staat om te werken. Hoe lang ze dicht zal blijven, weten we niet maar dit had een enorme impact op haar. Wellicht zal ze enige tijd nodig hebben om op haar positieven te komen. Over wat er gebeurde, kunnen we niets zeggen want we laten iedereen z’n werk doen. Het was in ieder geval een tragisch ongeval.”

“Dit had een enorme impact op mijn mama, ze zal tijd nodig hebben om dit te verwerken”

“Mama vangt al 25 jaar kinderen op en heeft meestal een vijftal baby’s en peuters in huis. Ze ziet hen allemaal enorm graag en behandelt ze alsof het haar eigen kinderen zijn. Ze trekt zich op aan het feit dat ze veel steun krijgt van de andere ouders die haar niets kwalijk nemen. Ook deze ochtend aan de schoolpoort werden wij zelf aangesproken door mensen en kregen we veel steun. Dit wens je niemand toe. Maar in eerste instantie denken wij vooral aan het onnoemelijke verdriet van de ouders van het jongetje. Zij zijn hun dierbaarste bezit kwijt. We leven enorm mee met hen.” (JH)