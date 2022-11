Man uit Izegem riskeert twee jaar cel nadat hij echtgenote zo hard stampt dat ze een klaplong heeft

Een 36-jarige man uit Izegem hangt een celstraf van twee jaar boven het hoofd voor ernstige feiten van intrafamiliaal geweld. “Het was de stiefzoon die samen met een nonkel de man van zijn moeder moest sleuren toen hij haar weer eens een pak slaag gaf”, aldus het Openbaar Ministerie. De beklaagde zou er ook mee gedreigd hebben haar te vermoorden en het huis in brand te steken.

De feiten kwamen aan het licht op 18 september nadat de politie een oproep had gekregen voor problemen op het adres van de beklaagde. “Het was meneer die de deur opendeed”, zo zei de procureur in de Kortrijkse rechtbank. “Hij was duidelijk onder invloed van alcohol en mevrouw had verwondingen aan de hals. De kinderen vertelden aan de agenten dat de beklaagde enorm veel slagen en schoppen had gegeven aan hun mama en deden daarbij zelfs de bewegingen na.”

Klaplong en wurgsporen

De arts stelde bij de vrouw een klaplong en wurgsporen op de hals vast. Het was de oudste stiefzoon die zijn nonkel erbij haalde en samen sleurden ze de man van zijn moeder weg. “Het was niet de eerste keer dat mevrouw klappen kreeg”, aldus de procureur. “De weken ervoor zat ze ook al vol blauwe plekken. Toen had de beklaagde ermee gedreigd haar te vermoorden. Een andere keer zei hij dat hij het huis zou platbranden en gooide hij met een mes.”

Scheiding

Het is bovendien niet de eerste keer dat de man voor de rechter staat voor slagen en verwondingen. Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van twee jaar en een boete van 800 euro. Volgens de advocaat van de man ging het al langer niet goed in de familie en legt haar cliënt zich neer bij een scheiding. “Ik geef toe dat ik haar heb geschopt om te beletten dat ze het huis zou verlaten, maar het klopt niet dat ik ermee dreigde haar te vermoorden”, zei de man aan de rechter.

Vonnis op 12 december.