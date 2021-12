Politie Oostende trekt officieel de baan op met 64 bodycams: “Betere rapportering en duidelijkere klachtenafhandeling”

Na de eerder aangekondigde aankoop van 64 bodycams, schakelt Politie Oostende die speciale camera’s nu ook officieel in op het terrein. “We hebben een periode van testing en proefdraaien achter de rug, nu is het tijd voor het echte werk”, benadrukt adjunct-afdelingshoofd van de interventiepolitie Waldemar Leenders.

Een bodycam is een mobiele camera die door politiemensen zichtbaar wordt gedragen aan de kledij of uitrusting. Het toestel kan videobeelden en audio registreren, samen met de gps-locatie, opslaan en registreren. De camera capteert waarheidsgetrouw en realistisch hetgeen de drager zelf meemaakt, ziet en hoort.

“Steeds vaker wordt de Lokale Politie Oostende, net zoals andere politiezones, geconfronteerd met betrokken partijen of toevallige omstaanders die politie-interventies filmen met een smartphone. Dergelijke beeldfragmenten doen snel de ronde op sociale media en tonen slechts flitsen van onze tussenkomsten. Ze missen dus de volledige context”, schetst korpschef Philip Caestecker.

“Dit zorgt enerzijds voor een zeker wantrouwen tegenover politie en anderzijds voor frustratie bij politiemensen, die voortdurend in de verdediging worden gedwongen. In de speciale coronazomer van 2020 kwam dit probleem scherp aan de oppervlakte. Daar moet de komst van de bodycams verandering in brengen.”

Inzetten op veiligheid

In totaal gaat het om een investering van zo’n 100.000 euro. “Inzetten op veiligheid is en blijft een belangrijk punt in ons bestuursakkoord”, gaat burgemeester Bart Tommelein verder.

“Omdat de politie burgers waarschuwt wanneer ze gefilmd worden, hebben de bodycams ook een preventief karakter. We rekenen erop dat de camera’s zullen zorgen voor minder geweld tegen politie, zowel verbaal als fysiek, en voor meer dialoog.”

Vertrouwen

Door interventies zelf te filmen, is er nadien minder discussie mogelijk. “We zorgen voor objectieve vastlegging, een betere rapportering en een meer duidelijke klachtafhandeling – in beide richtingen”, benadrukt Waldemar Leenders, adjunct-afdelingshoofd van de interventiepolitie die het project stroomlijnde.

“De beelden bieden ook ondersteuning in de vaststelling van de inbreuken. We hopen dat het dragen van de bodycams ervoor zorgt dat het wantrouwen én geweld tegen politie afnemen.”

Niet zomaar filmen

Wordt iedereen op straat zomaar gefilmd? “Nee, er is een duidelijk omschreven wettelijk kader”, vervolgt Leenders. “Het louter dragen van de camera vormt geen vrijgeleide om deze systematisch altijd en overal te gebruiken. De bodycam wordt steeds openlijk en zichtbaar gedragen.”

“Op elke camera is een sticker bevestigd om mensen erop attent te maken dat ze gefilmd kunnen worden. Bovendien wordt er steeds een mondelinge waarschuwing gegeven. De aankoop van de bodycams werd afgelopen zomer aangekondigd. Na een uitvoerige testing en proefperiode om alle instellingen en procedures te optimaliseren, worden ze nu officieel ingeschakeld in onze dagelijkse werking.”

Enkel interventiepolitie

De 64 bodycams zullen ingezet worden door de interventiepolitie, die ze 24 op 7 zal dragen. Maar ook de fietspatrouilles, verkeersdienst, strandpolitie en de hondenbrigade zullen steeds uitgerust zijn met een bodycam. Andere operationele diensten kunnen er naargelang de opdracht eentje dragen.