Opmerkelijk: vrouw vraagt Oostendse politie haar terug te brengen naar… Mechelen

De politie van Oostende kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag een opvallend verzoek na een discussie tussen een man en vrouw uit het Antwerpse.

Een koppel dertigers was met de wagen vanuit Mechelen naar Oostende afgezakt. Op de autosnelweg ontstond een discussie tussen de man en vrouw.

Bemiddelende oplossing

De woordenwisseling ontaardde en het koppel begaf zich kort na middernacht naar het hoofdkantoor van de politie om de situatie te laten afkoelen. Voor de vrouw was het geplande uitstapje naar de vaantjes: zij wou terugkeren naar Mechelen en vroeg de politiediensten om haar terug te brengen.

“Maar we zijn natuurlijk geen nationale taxidienst”, knipoogt Timmy Van Assche van Politie Oostende. “De nacht brengt raad luidt het gezegde. Bovendien schuiven we steeds een bemiddelende oplossing naar voren, wat ook voor dit koppel succesvol was. Onze mensen gaven mee dat ze eventueel op hotel kon slapen en de ruzie ’s anderendaags goed moest uitpraten, zeker met valentijn in aantocht.”

Uitzonderlijke omstandigheden

Slechts in zéér uitzonderlijke omstandigheden brengt de politie bijvoorbeeld minderjarigen of dementerende bejaarden naar huis, al blijft het zelfs dan de bedoeling dat andere verantwoordelijken die mensen ophalen.