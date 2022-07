Politie en parket zoeken getuigen van dodelijk schietincident in Diksmuide

Politie en parket zijn op zoek naar getuigen van de dodelijke schietpartij in Stuivekenskerke, een deelgemeente van Diksmuide, zondagavond. Dat staat in een opsporingsbericht.

Op zondag 17 juli 2022 tussen 20.30 uur en 21.00 uur werd er meerdere keren geschoten op een motorrijder op de IJzerdijk ter hoogte van de huisnummers 93-95 in Stuivekenskerke (Diksmuide). Het slachtoffer is overleden aan zijn verwondingen.

Politie en justitie zijn in het kader van het onderzoek op zoek naar getuigen die toevallig aanwezig waren langs of in de buurt van de IJzer tussen de Tervatebrug en de Schoorbakkebrug. Er wordt ook gevraagd aan mensen die beelden zouden hebben gemaakt met hun gsm of dashcam om zich te melden.

Bestuurders gezocht

Ook wordt er specifiek gezocht naar mogelijk belangrijke getuigen. Het gaat om de bestuurders van twee lichtkleurige bestelwagens en één personenwagen die op dat moment richting Nieuwpoort reden.

De politie benadrukt dat alle informatie over de zaak belangrijk kan zijn voor het onderzoek. “Discretie wordt verzekerd”, klinkt het ook.

Wie informatie heeft kan contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800 30 300.