Moeder slachtoffer getuigt op assisenproces duinenmoord: “Hij sloeg haar en smeet ons buiten”

Op het assisenproces over de duinenmoord heeft de moeder van Milena Raycheva (26) een warrige getuigenis afgelegd. Valya Miteva beweerde plots dat ze zag hoe haar dochter slaag kreeg van Kenan Bulut (57).

“Hij maakte een slechte indruk. Het was niet goed, aangezien hij mijn dochter dat heeft aangedaan. Hij denkt niet aan zijn kinderen”, klonk het. De moeder van Milena herhaalde ook meermaals dat de beschuldigde klappen uitdeelde. “Hij sloeg haar en heeft ons buitengesmeten. Wij zijn dan gevlucht naar Bulgarije.” Tijdens het onderzoek verklaarde ze nochtans dat ze enkel over slagen gehoord had.

Op 1 augustus 2010 zouden Bulut en Raycheva op reis vertrekken naar Engeland, maar het slachtoffer verdween volgens de beschuldigde in Calais. Hij belde enkele dagen later met zijn schoonmoeder, maar die beweerde zich dat niet meer te herinneren. “Ik was uiteraard ongerust toen ik niets hoorde en ik ben toen naar de politie gegaan.” Sindsdien bleef Kenan Bulut de moeder van Milena wel geld sturen voor de opvoeding van hun zoon. “Dat is niet waar. Waarom zou hij geld sturen naar ons? Hij is toen naar de gevangenis gegaan.”

Vraagtekens

Voorzitter Willem De Pauw plaatste ook vraagtekens bij de gewijzigde verklaringen van de getuigen. “Het is wel allemaal een beetje helemaal anders dan in het dossier werd gezegd door mevrouw”, klonk het. Uiteindelijk wilde Miteva niets meer zeggen. “Ik kan niet meer praten, mijn hoofd bonkt.”

Vervolgens kregen alle partijen nog de kans om vragen te stellen aan de speurders. Daaruit bleek onder andere dat van de passage in Calais eigenlijk geen spoor is. Hoofdinspecteur David Roelant legde ook uit hoe Bulut zich in eerste instantie beriep op zijn zwijgrecht. “Het is zijn volste recht, maar mensen die zich beroepen op hun zwijgrecht en die hun verklaringen moeten aanpassen, daar kan je wel vraagtekens bij plaatsen. Heel dikwijls zien we naar het einde van de rit toe dat die mensen wel iets met de zaak te maken hebben.”

Voorhechtenis

Op vraag van procureur-generaal Fien Maddens werd ook stilgestaan bij een agenda van Bulut. In 2016 schreef hij in de gevangenis dat zijn verklaringen ongeloofwaardig waren en dat drie professionele rechters hem zouden veroordelen. “Dat is wat ik toen met meester Thieren (zijn toenmalige advocaat red.) besproken heb. Hij zei dat”, reageerde de beschuldigde zelf. Zijn huidige advocaten, Luc Walleyn en Sevda Karsikaya, vroegen zich ten slotte nog af waarom hun cliënt pas twee jaar na de identificatie van Milena werd verhoord. Volgens David Roelant was het een tactische keuze om eerst meer informatie te verzamelen. “Maar we hingen ook af van de agenda’s van de Nederlandse collega’s, want wij hadden dat liever onmiddellijk opgestart.”

Kenan Bulut zat al enkele maanden in voorhechtenis toen onderzoeksrechter Kathleen Vandenberghe de zaak in de zomer van 2015 erfde van haar voorganger. Tijdens haar getuigenis legde ze uit dat ze alle verzoeken tot bijkomend onderzoek had ingewilligd. Bulut wilde confrontaties met de moeder, de zus, de broer en een vriendin van het slachtoffer, maar ook met zijn eigen ex-partner. “Enkel de moeder en de zus wensten mee te werken. We hebben dan uitzonderlijke gerechtkosten gemaakt voor hun reis en verblijf, zodat die confrontatie kon doorgaan”, verklaarde de onderzoeksrechter.

Na de betaling van een borgsom van 25.000 euro werd Bulut begin 2017 vrijgelaten door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling. Later dat jaar werd hij wel nog een laatste keer verhoord door de onderzoeksrechter. “Hij heeft opnieuw herhaald dat hij onschuldig was. Alles was volgens hem een combinatie van leugens, gebeurtenissen en vooringenomen beslissingen.”