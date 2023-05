Assisen Kortrijkse Kasteelmoord: verdediging zal oudermoord niet betwisten

Op het assisenproces tegen Tom Debaillie (59) heeft de verdediging aangekondigd dat de schuld niet betwist zal worden. Meester Kris Vincke zal dus focussen op de strafmaat. De beschuldigde staat terecht voor de oudermoord op zijn vader Frans Debaillie (90) in april 2020 in Kortrijk.

Tijdens de eerste verhoren ontkende Tom Debaillie elke betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Pas in september 2020 ging hij toch door de knieën. De Kortrijkzaan houdt wel vol dat hij zich slechts een vuistslag kan herinneren. De autopsie wees uit dat het slachtoffer meerdere harde klappen en schoppen tegen zijn hoofd en zijn romp kreeg.

Na de akte van beschuldiging kreeg de verdediging zoals gebruikelijk het woord, maar er werd geen akte van verdediging opgesteld. “Ik doe dat nooit, misschien een beetje uit luiheid. Maar ik heb het ene keer gedaan en het is mislukt”, aldus meester Kris Vincke. Op dit proces is een akte van verdediging volgens de raadsman van Tom Debaillie vooral niet nodig. “Wij gaan niet proberen naar herkwalificaties te gaan of wat dan ook. Wij zullen de schuld op ons nemen.”

Meester Vincke legde de juryleden wel nog uit dat bij een doodslag op een ouder de eventuele voorbedachtheid sowieso niet ter zake doet. Oudermoord kan bestraft worden met levenslange opsluiting. “Mijn taak zal vooral zijn om in het tweede luik rond strafmaat u misschien te overtuigen tot een redelijke en evenwichtige straf te komen”, richtte de advocaat zich tot de juryleden.

Eerder hadden de advocaten van de burgerlijke partij zich al kort aan de jury voorgesteld. Meester Luc Arnou verdedigt de belangen van de oudste dochter van het slachtoffer. De twee andere zussen van de beschuldigde worden bijgestaan door meester Jan Leysen en meester Anke Platteau. Ten slotte stelde meester Sarah Leysen zich burgerlijke partij voor de schoonzus van het slachtoffer en haar drie kinderen.

Rationeel

Voor de middagpauze begon voorzitter Antoon Boyen al aan het verhoor van de beschuldigde. Tom Debaillie vertelde hoe het gezin in een kasteel op Hoog Mosscher in Kortrijk woonde. “Ik zeg altijd dat mijn pa getrouwd is met het kasteel, niet met mijn moeder. Dat kasteel betekende heel veel voor hem.” De echtgenote van het slachtoffer verbleef niet toevallig af en toe elders. “Ik begrijp dat, omdat ze daar door een bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog een aantal broers en zussen verloren heeft. Ze is daar zelf van onder het puin gehaald.”

Tijdens het verhoor zette Debaillie de veeleisende kant van zijn vader in de verf. “Je kon op hem vertrouwen, maar het was een zeer rationele mens. Hij keek bij partnerkeuze vooral naar diploma’s, maar een mens is ook emotie.” De beschuldigde durfde zijn vriendin zelfs drie jaar lang niet mee naar huis nemen. “Dokters zijn meestal niet de gemakkelijkste. Het zijn vaak vakidioten, die denken dat ze de kennis in pacht hebben.”

Tom Debaillie studeerde met succes Toegepaste Economische Wetenschappen, maar ook daar had zijn vader de hand in. “Economie of rechten zei hij. Ik wilde bij de rijkswacht gaan, of in het leger, maar hij keurde dat af.” Voorzitter Antoon Boyen wierp op dat onder andere uit die studie blijkt dat de beschuldigde zeker niet dom is. “Als ik zie waar ik nu zit, vind ik mezelf wel zeer dom”, reageerde de beschuldigde.

Bodybuilding

Als bodybuilder werd ‘Tom Spier’ Belgisch kampioen en in 1997 zelfs wereldkampioen bij de amateurs. “Het is iets dat maatschappelijk zodanig weinig geapprecieerd wordt. Moest ik mijn leven herdoen, zou ik er toch niet meer aan beginnen. Aan de andere kant krijg ik nog altijd opmerkingen van mensen die mij kennen van vroeger, zelfs van cipiers”, lachte hij. Frans Debaillie had zijn zoon liever een andere hobby zien kiezen. “Hij vond het een sport voor debielen, maar op het einde was hij toch fier dat ik dat gewonnen had. Een bodybuilder is geen dommerik, kijk naar Arnold Schwarzenegger. Maar ik ben toch niet fier op mijn levenswandel hoor.”

Ten slotte wond Debaillie geen doekjes om zijn dopinggebruik in die periode. Volgens de beschuldigde hoorden anabole steroïden er op dat niveau gewoon bij. Naar eigen zeggen schreef zijn vader hem kort voor de feiten nog bepaalde producten voor. “Ik had spierversterkende middelen gebruikt en ik begrijp helemaal niet dat het niet in de dopingtest naar voor komt. Want volgens mij is dat een van de schuldigen”, verwees hij naar de feiten. Het verhoor van de beschuldigde wordt om 14 uur hervat.