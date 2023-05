Assisenhof buigt zich over Kortrijkse Kasteelmoord

Een banale ruzie over de afstandsbediening van de televisie werd de gekende Kortrijkse neus-keel-oorarts Frans Debaillie (90) drie jaar geleden fataal. Zijn eigen zoon Tom, ex-bodybuilder met een drankprobleem en een kort lontje, klopte hem met de blote vuist dood in hun kasteel aan Hoog Mosscher. De assisenjury buigt zich vanaf vrijdag over de Kortrijkse Kasteelmoord.

Een transseksuele poetsvrouw die met zijn drankverslaafde zoon Tom samenhokt op de bovenverdieping van zijn kasteel, quasi dagelijkse slagen en mishandelingen door zoonlief en van ’s morgens tot ’s avonds loeiharde Duitse marsliederen uit de Tweede Wereldoorlog door de boxen: de 90-jarige Frans Debaillie had zich zijn oude dag wellicht anders voorgesteld. Na Toms zoveelste veroordeling had de gepensioneerde neus-keel-oorarts, telg van de stichter van de Lichterveldse cinema De Keizer, zijn zoon in 2017 opnieuw binnengelaten in zijn kasteeltje aan Hoog Mosscher en hem een job gegeven als housekeeper.

Terreurbewind

De bedoeling was dat Tom zijn vader zou verzorgen en het kasteel zou onderhouden, maar daar kwam weinig van in huis. Frans liep in vuile kleren rond, kreeg amper eten, stonk en zag ondertussen zijn rekeningen geplunderd door zoon Tom en zijn lief Saïd, die zich Sonja liet noemen. De omgeving van Frans wist van de problemen maar greep niet in, hoewel de man meermaals zelf om hulp vroeg. Zo schreef hij eigenhandig een brief naar het parket of belde de politie, getuigden de buren van de agressie door zoon Tom en had zijn broer zelfs een heel dossier samengesteld. “Een terreurbewind”, noemde een van zijn drie dochters de omstandigheden waarin haar vader moest leven.

Beschuldigde Tom Debaillie staat vanaf vrijdag voor het hof van assisen wegens oudermoord. (foto NSK) © NSK

Op 5 april 2020 – het land was aan zijn eerste lockdown bezig – werd het Frans fataal. De politie vond hem ‘s nachts badend in een plas bloed op de trappen van zijn kasteel. Zoon Tom zat huilend op het arduin. “Ik ben opgestaan en heb hem dood gevonden”, klonk het. Ondanks het duidelijke sleepspoor van de woonkamer naar de trappen, de klaarstaande Opel Grandland om het lichaam weg te maken en de belastende verklaringen van zijn lief Saïd/Sonja bleef Tom maandenlang zijn onschuld uitschreeuwen. Met als ultieme argument: “als ge uw vader vermoordt, kunt ge niet erven”.

Antisociaal

Pas in september 2020 bekende hij. “De hond had een glas omgestoten en vader sloeg de hond met het bakske van de tv. Dan is bij mij de plong gesprongen. Ik gaf hem een vuistslag en kreeg dan een black-out. Het volgende wat ik mij herinner, is dat hij op die trappen ligt”, verklaart de man. Nochtans vinden de speurders overal keukenpapier, allesreiniger en andere spullen die doen vermoeden dat zoon Tom heel bewust zijn sporen wilde uitwissen. “Het was een onvrijwillige doodslag”, blijft Tom volhouden. Het parket wil echter oudermoord toevoegen aan het rijkelijk gevulde strafblad van de ex-wereldkampioen bodybuilden. Vanaf vrijdag zal het hof van assisen zich daarover buigen. Tom Debaillie, volgens de psychiaters een antisociale persoonlijkheid met een hoge kans op recidive, riskeert levenslang.