Assisen Duinenmoord: Moordenaar van prostituee kwam tijdje als verdachte in beeld

Op het assisenproces over de duinenmoord is gebleken dat de moordenaar van een Antwerpse prostituee een tijdje als verdachte in beeld kwam. Na de identificatie van het slachtoffer werd de focus verlegd naar haar vriend Kenan Bulut (57).

Het levenloze lichaam van Milena Raycheva werd op 17 augustus 2010 in Zeebrugge aangetroffen door de spelende kinderen van enkele Zwitserse toeristen. “Dat koppel stond ons op te wachten en we hebben dan een paar honderd meter gewandeld tot die plaats”, getuigde inspecteur Dries De Wachter. De hand en de onderarm van het slachtoffer staken een twintigtal centimeter uit het zand. “Dat was een vijftiental meter van het strand verwijderd, in de duinen die daar begonnen richting Blankenberge.” De voorzitter en een jurylid polsten bij de eerste vaststellers ook naar eventuele gebouwen in de buurt. “Daar is toch weinig toerisme. Misschien wel badgasten die eens wat minder gekleed willen zonnen”, vertelde wachtofficier Franky De Meyer.

Op tweehonderd meter van de vindplaats is er wel een surfclub. “We waren aan het eten en er kwamen mensen zeggen dat ze dachten een hand te hebben zien liggen in de duinen”, herinnerde een kitesurfer zich. “We zijn met een paar mensen gaan kijken en de eigenaar van de surfclub heeft de politie verwittigd.”

Lawrence R. kwam echter vooral in het dossier terecht door zijn contacten met een toenmalige verdachte. Alexander Tryksza werd in 2014 tot 22 jaar opsluiting veroordeeld voor de moord op een prostituee in Antwerpen. “Wij hadden een appartement aan de zee. Alexander had daar ook een appartement met zijn pleeggezin, zo kenden wij elkaar.” In de periode van de feiten was Tryksza vaak in de surfclub, maar hij ging met vrienden ook naar het festival Polé Polé Beach. Voor de identificatie van het slachtoffer werd op de editie van 2012 daarom zelfs een flyeractie gehouden. “Hij had inderdaad gedronken en cannabis gerookt, maar Alexander was op dat moment een heel vriendelijke en toffe gast”, reageerde R. De getuige had er naar eigen zeggen nooit bij stilgestaan dat zijn toenmalige kameraad ook verantwoordelijk kon zijn voor de moord in Zeebrugge.

40 centimeter

Door de invallende duisternis werd het lichaam pas op 18 augustus uitgegraven. Steve Delporte, toen lid van het DVI-team (Disaster Victim Identification), legde uit dat eerst een sleuf tot aan het lichaam werd gegraven. “Het zand wordt daarna eigenlijk afgeborsteld, zodanig dat het lichaam niet gemanipuleerd wordt.” Het slachtoffer bleek in een graf van slechts 40 centimeter diep te liggen. Hoofdinspecteur Delporte getuigde ook hoe achteraf met klei een gezichtsreconstructie werd gemaakt van het slachtoffer. De robotfoto leverde echter niets op. Milena Raycheva werd uiteindelijk pas in februari 2013 geïdentificeerd.

Het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) onderzocht de vele haren die op de gilet en de harembroek van het slachtoffer werden aangetroffen. Uit veertien van de vijftien onderzochte hoofdharen bleek het zogenoemde mitochondriaal DNA-profiel van het slachtoffer. Het andere haar werd vergeleken met DNA van een vriendin van het slachtoffer, maar ook met DNA van Bulut en Tryksza. Dat leverde volgens deskundige Stijn Desmyter echter geen match op. Op een stuk duct tape, aangetroffen bij het hoofd van Raycheva, werd geen DNA ontdekt.

Haren

Zijn collega Sofie Vanpoucke onderzocht het aangetroffen haar dan weer onder de microscoop. “Vijf hoofdharen waren onder de miscroscoop duidelijk verschillend aan die van het slachtoffer”, klonk het. In het zand werden vlak bij het lichaam ook twee plukken haar teruggevonden. “Uit al die onderzoeken konden we besluiten dat de karakteristieken zeer gelijkend waren aan de referentieharen van het slachtoffer.”

De deskundigen kregen heel wat vragen over die specifieke haren. Daaruit bleek dat het haar afgeknipt of afgesneden moet zijn. “Uitgerukt kan niet, want dan zouden we de wortels moeten terugzien. Het is ook iedere keer op dezelfde afstand afgesneden”, reageerde Vanpoucke. Het afgeknipte haar is extra vreemd aangezien Milena Raycheva wellicht al een tweetal weken voor de ontdekking van haar lichaam overleed. Ten slotte werd wel nog opgemerkt dat het haar niet honderd procent zeker van het slachtoffer was.

Dinsdagochtend komen onder meer de wetsdokters aan het woord.

Lees alle artikels over de Duinenmoord in ons dossier.