Assisen bonenmoord – Verdediging zal focussen op de strafmaat

Op het assisenproces tegen Pieter Platteeuw (37) heeft meester Jan Leysen de akte van verdediging voorgelezen. De verdediging zal niet betwisten dat de Lauwenaar zich in oktober 2018 schuldig maakte aan de gifmoord op zijn partner Dana Van Laeken (36). De advocaten van de beschuldigde vroegen aan de juryleden wel om mee te zoeken naar een gepaste straf.

Pieter Platteeuw wordt op zijn assisenproces bijgestaan door meester Jan Leysen, meester Kris Vincke en meester Elisabeth Vanpeteghem. In hun akte van verdediging werd onmiddellijk aangegeven dat ze schuldig zullen pleiten. “Het is het ergste wat hij in zijn leven ooit gedaan heeft”, klonk het. De verdediging benadrukte dat de beschuldigde dit niet meer goed kan maken. “Zijn eerste en zwaarste straf is niet de gevangenis, maar de ondraaglijke last om te leven met de waarheid dat hij de moeder van zijn kind heeft omgebracht. De moeilijke vraag is de strafmaat. Wat is gepast als leed, als straf die hij moet krijgen?”

Meester Leysen legde ook uit dat de beschuldigde en Dana Van Laeken na hun eerste huwelijk bij elkaar opnieuw het geluk vonden. De situatie met de twee zonen uit Platteeuw zijn eerste huwelijk hadden ze volgens de verdediging onderschat. “Er kwamen spanningen. Er kwamen ruzies. Er kwam helaas ook agressie. De slechte verhouding tussen Dana en haar stiefzoon ging van kwaad naar erger.” Gesprekken over de kwestie brachten geen soelaas meer. “En Pieter zag een nieuwe echtscheiding niet zitten. Wat als hij weer zou moeten vechten voor zijn kinderen. Wat als hij hun gemeenschappelijke dochter niet of nauwelijks nog zou zien. We hopen tijdens dit proces te vernemen hoe hij er toe kwam de ellendige beslissing te nemen om zijn vrouw om te brengen.” Ten slotte werd aan de juryleden gevraagd om niet te snel te oordelen. “Zoals het leven niet zwart-wit is, is deze zaak het evenmin.”

Meester Jef Vermassen stelde zich burgerlijke partij voor de moeder en de zus van Dana Van Laeken. “Ik heb hen voorbereid op wat ze hier gaan horen. Want de manier waarop Dana gestorven is, wordt in het dossier als onmenselijk beschreven.” Daarnaast werd benadrukt dat het slachtoffer zelf de beweringen van de verdediging niet meer kan weerleggen. “Vandaar dat ik het moet opnemen voor haar. En ik zal er op toezien dat men haar hopelijk geen tweede keer zal doden. Zij is het slachtoffer, niet hij.”

Meester Francis De Decker werd door de voorzitter aangesteld als voogd ad hoc voor de zevenjarige dochter van de betrokkenen. “Mama kan het uiteraard niet meer doen en papa zit daar. Vandaar dat een neutrale buitenstaander aangeduid wordt”, verduidelijkte hij aan de jury. Volgens haar voogd ad hoc weet het meisje amper dat het assisenproces van start gaat. Meester De Decker besefte ook dat hem een moeilijke evenwichtsoefening wacht bij het verdedigen van haar belangen. “Ik vraag vooral om haar niet op te voeren als een argument of als een verdedigingsmiddel. Ze mag geen reden zijn om hier in dit proces de feiten te verdraaien.”

Maandagochtend zal de beschuldigde verhoord worden door voorzitter Pascale Clauw. Daarna komen tot en met vrijdag in totaal 74 getuigen aan het woord. Op de getuigenlijst staan 75 namen, maar onderzoeksrechter Marc Allegaert is begin november overleden. De uitspraak wordt pas op dinsdag 20 december verwacht. Voor gifmoord riskeert Pieter Platteeuw levenslange opsluiting.

