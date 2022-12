Assisen bonenmoord – Problemen rond stiefzoon wogen op het slachtoffer

Op het assisenproces tegen Pieter Platteeuw (37) zijn de verhoren over het slachtoffer afgerond. Volgens meerdere getuigen woog haar moeilijke relatie met de jongste zoon van de beschuldigde zwaar op Dana Van Laeken (36). Ook professionele hulp leverde niets op.

Dana Van Laeken werd door haar collega’s bij de federale overheidsdienst Pensioenen in Brussel omschreven als een goedlachse vrouw. “Dana was ook een harde werkster, ze deed feitelijk het werk voor twee personen”, vertelde Guy P. “Ze was ook altijd punctueel. Een toffe collega, zowel professioneel als vriendschappelijk.”

Ideale collega

Met Hans V. was er wel onenigheid over een nakende reorganisatie. “Ik was de enige die naar een ander team moest. We hebben daar wel een discussie over gehad, maar ook niet meer. Ik herinner mij Dana als heel vriendelijk en spontaan. Dat was een ideale collega.”

Volgens haar leidinggevende Kelly H. had het slachtoffer kansen om een hogere functie te bekleden. Op 12 oktober 2018 deed ze aan thuiswerk. “Ze heeft me dan laten weten dat ze zich niet goed voelde en dat ze naar het ziekenhuis gingen. Ik heb ‘s middags van Pieter dan telefoon gekregen dat ze was opgenomen.”

H. had die avond via enkele berichten nog contact met het slachtoffer. Aan Guy P. vroeg Dana zelf nog om haar locker leeg te maken met het oog op de reorganisatie. “Ik stuurde nog een berichtje tijdens de match van de Rode Duivels. Zij was een Bruggefan en ik een Anderlechtfan, dus hadden we vaak gezonde discussies. Maar ik kreeg die avond geen antwoord meer.”

Begeleiding bij CAW

Tijdens de getuigenissen van haar collega’s kwamen ook de problemen met de jongste zoon van Pieter Platteeuw aan bod. “Hij bleef zijn grote boodschap in de broek doen. Hij wou niet eten als zij het voorschotelde. Ik herinner me dat het vaak erger was als Pieter er niet was. Ze botste bij de jongste altijd op een muur”, aldus Sarah D.

De collega’s konden zich echter niet voorstellen dat Van Laeken ooit geweld zou hebben gebruikt tegen de kinderen, en al zeker niet tegen haar eigen dochter.

In januari 2015 startte het slachtoffer om die reden een begeleiding bij het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). “De jongste zoon van haar vriend kwam heel vaak aan bod in onze gesprekken, dat was een van de grootste thema’s. Dat liep moeilijk om haar positie als plusmoeder te vinden”, getuigde Loes M.

Koppelbegeleiding

Van Laeken sprak ook over de financiële problemen van haar partner en over sms’en naar andere vrouwen die ze onderschept zou hebben. “Ze was daar ondersteboven van en ze wist nog niet goed of ze er met hem over ging spreken.”

Uiteindelijk werd in het najaar van 2015 beslist om een koppelbegeleiding te volgen. “Dana kon het niet loslaten, vooral omdat ze geen antwoord kreeg over het waarom. Ik merkte dat Pieter daarin een stuk toeklapte. Hij zei dat het niets voorstelde, dat hij niet wist waarom hij dat deed”, aldus Michèle V.

Ook in die gesprekken kwam echter vooral weer het gedrag van haar stiefzoon aan bod. Het woog ook zwaar op het gezin dat de ex-vrouw van Platteeuw meermaals een klacht indiende voor kindermishandeling, al werden die steeds geseponeerd.

Pleegzorg

Vervolgens kwam aan het licht dat de jongste zoon van de beschuldigde in die periode begeleiding volgde in de kinderpsychiatrie. Pieter Platteeuw wist niet meer precies wat toen de diagnose was, maar weet de problemen met de jongen aan angst. “Ik vind het jammer dat hij wordt afgeschilderd als een slecht kind, want dat is niet het geval”, klonk het.

De ondertussen 7-jarige dochter van Platteeuw en Van Laeken wordt momenteel opgevangen in het gezin van de zus van het slachtoffer. Bij Pleegzorg weten ze wel dat de beschuldigde het liever anders had gezien. “Hij wilde dat ze bij zijn zus zou verblijven. Maar wij zien dat ze zich goed voelt en zich goed ontwikkelt. Ze stelt het goed op school en thuis”, aldus Feber A., die ook een positieve houding bij Platteeuw vaststelde.

“Wij kennen Pieter als een vader die erg betrokken is en veel vragen stelt. We weten ook dat de bezoeken in de gevangenis altijd goed verlopen.”

Stapsgewijs

Ten slotte werd uitgelegd dat het meisje ondertussen weet dat mama door papa werd omgebracht. “In samenspraak met de psychologe hebben we dat stapsgewijs gezegd. We vonden het belangrijk dat papa het zou zeggen en die heeft dat dan ook verteld”, getuigde Janne H.

Donderdagnamiddag komen familieleden en kennissen van de beschuldigde aan het woord.