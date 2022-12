Assisen bonenmoord: Pieter Platteeuw maakte avances bij andere vrouwen

Op het assisenproces over de gifmoord op Dana Van Laeken (36) is gebleken dat de beschuldigde in de maanden voor de feiten bij andere vrouwen avances maakte. Pieter Platteeuw (37) kondigde zelfs aan dat er tegen het einde van het jaar veel zou veranderen.

Via mail zocht Platteeuw contact met het vroegere buurmeisje van zijn nicht. Sinds hun kindertijd had hij Stefanie P. niet meer gesproken, maar toch uitte de beschuldigde zijn gevoelens. “Ik had dat niet verwacht, we hadden elkaar al zo lang niet meer gezien. Ik was een beetje geschrokken.” De getuige negeerde ook de vriendschapsverzoeken op Facebook, om Platteeuw geen valse hoop te geven.

Niet gelukkig

In augustus 2018 maakte de beschuldigde opnieuw duidelijk dat hij zijn partner wilde verlaten. “Ik ben niet gelukkig in de huidige situatie. Ik weet wat ik wil en wat ik niet wil, daar maak ik binnenkort een einde aan”, schreef hij zelfs. P. reageerde bewust niet op de avances. “Ik was bang dat hij hier plots zou staan. Achteraf viel mijn frank wel een beetje wat zijn bedoeling was. Als je alle puzzelstukjes bekijkt. Maar ik dacht dat hij gewoon ging weggaan van haar.”

“Ik heb een besluit genomen, tegen het einde van het jaar zal er veel veranderen”, schreef Platteeuw in diezelfde periode naar een andere vriendin. Hannelore D. vermoedde eveneens dat de beschuldigde doelde op een relatiebreuk, maar vond niet dat er van amoureuze toenadering sprake was. “Van mijn kant was dat nooit de bedoeling, maar hij was er wel altijd voor mij. Hij was een soort vertrouwenspersoon.”

Datingsite

De getuige had de beschuldigde na zijn eerste huwelijk leren kennen via een datingsite. Het bleef volgens D. bij een onschuldige vriendschap, maar daar had Dana Van Laeken blijkbaar een andere mening over. “Ze belde redelijk boos om te vragen wat mijn bedoeling was. Ik heb dan uitgelegd dat we al lang vrienden waren, dat er nooit iets meer geweest is.” Vanaf dat moment hielden Platteeuw en D. enkel nog stiekem contact via mail.

Met Elisa V. had de beschuldigde in zijn jeugdjaren wel bijna vier jaar lang een relatie. “Hij nam geen initiatief, ik moest alles beslissen. Het was geen prater, maar tegen mij wel. Als we alleen waren, niet in groep. Ik heb het uitgemaakt omdat hij te braaf was.” De ex-partner van Platteeuw herinnerde zich ook dat hij vaak loog. “Hij vertelde soms de waarheid niet omdat hij zo bang was dat we uit elkaar zouden gaan. Zijn familie was zijn alles, maar hij heeft het heel moeilijk gehad met de dood van zijn mama. Hij had er veel moeite mee dat er dan iemand anders bijkwam. Ik weet niet of hij daarover kon praten met zijn papa.”

Goede papa

Dik twee weken na het overlijden van het slachtoffer zocht Platteeuw plots opnieuw contact met zijn ex-vriendinnetje. “Ik vond het toen al een klein beetje raar dat ik na 13 jaar plots iets van Pieter hoorde. Toen ik begon door te vragen over Dana, was het verhaal wat verwarrend.” Na een tijdje begon de beschuldigde zelfs met V. te flirten. “Hij stuurde dan dat ik nog knapper was dan vroeger en dat hij mij nooit heeft kunnen vergeten. Ik heb nooit begrepen waarom hij dat deed.”

Door de overbuurman werd Pieter Platteeuw vrijdagochtend al als een goede papa omschreven. “De gesprekken waren vooral nogal casual van aard. Ik zag Pieter vaak met de kinderen terugkomen van het voetbal of van school. Ik had zulke dingen alleszins niet verwacht.” Volgens Yves D. had Dana Van Laeken een gesloten karakter. “Als ik oogcontact zocht om goeiedag te zeggen, vermeed ze dat liever.”

(BELGA)