Assisen bonenmoord – Pieter Platteeuw gedroeg zich normaal in het ziekenhuis

Op het assisenproces tegen Pieter Platteeuw (37) heeft het ziekenhuispersoneel verklaard dat de beschuldigde zich normaal gedroeg in het ziekenhuis. De Lauwenaar reageerde verslagen, maar niet erg emotioneel op het overlijden van zijn partner Dana Van Laeken (36). De frustratie bij de getuigen was groot toen ze via de media vernamen dat Platteeuw de gifmoord bekend had.

Dokter Barbara Van Ooteghem werd in de nacht van 12 op 13 oktober 2018 met de interne MUG opgeroepen. “Dana was rond middernacht onwel geworden. De verpleging had een luide schreeuw gehoord en nadien was ze niet meer bij bewustzijn.”

Het slachtoffer kleurde blauw en had nog slechts een hele zwakke pols. “We zagen op een echo dat het hart leeg was. We hadden het gevoel dat we iets misten, maar op de scanner was ook niet te zien waarom ze zo weggleed.”

Een andere anesthesist van AZ Groeninge bevestigde dat ze alle plausibele oorzaken konden uitsluiten. Daarom stuurde hij aan op een medische autopsie. “Zeker bij mensen onder de 40 jaar wil je toch zeker weten wat daar aan de hand is geweest.”

Dokter Lieven Vanfleteren meldde die nacht het overlijden van Dana Van Laeken ook aan de beschuldigde, die zich niet verzette tegen een autopsie. “Pieter was daar emotioneel van aangedaan. Hij huilde, niets abnormaals.”

Tijdens de pogingen om het slachtoffer te redden werd ook een longarts ingeschakeld. Op dat moment werd gedacht aan een mogelijke longembolie. “Maar op de scan was bijzonder weinig te zien. Dat was het frustrerende. Daar sta je dan.”

Dokter Sofie Derijcke vertelde aan de beschuldigde dat het slecht kon aflopen met zijn vriendin. Platteeuw maakte toen de opmerking dat het voor het slachtoffer niet meer hoefde als ze geen waardig leven kon leiden. “Ik vond dat eerlijk gezegd niet abnormaal, want ik heb dat thuis ook al besproken met mijn partner. Hij had gezegd dat hij als brandweerman ook al veel miserie had gezien.”

Daarnaast verwoordde de longarts ook de verslagenheid die in het ziekenhuis heerste. “Een jonge madam die plots overlijdt en je weet begot niet waarom. Dat voelt als falen voor een arts.”

Bijstand

Die bewuste nacht werd Pieter Platteeuw urenlang bijgestaan door een psychologe van het ziekenhuis. “Ik had het gevoel dat hij best liefdevol over haar sprak. Hij vertelde dat ze al langer slecht was, maar dat ze het had uitgesteld om naar de dokter te gaan.” Marleen Roosen merkte ook nog op dat het medisch team na de dood van Dana wellicht ook nood had aan psychologische bijstand.

Voor en na de medische autopsie werd de beschuldigde opgebeld door patholoog Herwig Alaerts. Platteeuw vroeg ook aan hem of ze niet te laat naar het ziekenhuis gegaan waren. “Dat is in mijn ogen een normale vraag bij mensen die in een noodsituatie naar het ziekenhuis gaan. Hij was verslagen en gelaten, alleszins geen abnormale reactie.”

Bij de autopsie stelde de patholoog bloedingen in de maag en darmen vast, maar pas anderhalve maand later kon dankzij een ricinustest de oorzaak achterhaald worden. “Naar aanleiding van een intoxicatie met ricine een paar maanden daarvoor was er een test voorhanden in ons labo.”

Net als dinsdag drukte Pieter Platteeuw nog zijn spijt uit voor zijn houding. “Ik wil nogmaals mijn excuses aanbieden aan het medisch personeel omdat ik zo lang gezwegen heb. Jullie hebben jullie uiterste best gedaan”, klonk het.

Woensdagochtend legde ook psycholoog Jürgen Nys zijn getuigenis af. Tijdens hun gesprekken in de gevangenis van Ieper stelde de deskundige een timide en introverte persoonlijkheid vast. “Hij heeft op beide momenten goed meegewerkt. Hij was ook correct in het contact.”

Behandeling

Die conflictvermijdende houding zou volgens Nys ook leiden tot frustraties en ergernis. “Naar de toekomst toe zou het toch goed zijn om in te zetten op behandeling, want die persoonlijkheidsproblematiek speelt wel.”

Anderzijds werden ook meerdere positieve factoren aangehaald, zoals zijn bovengemiddelde intelligente en zijn beperkte impulsiviteit. “Partnerdoders hervallen zelden tot nooit. Dat geldt ook voor meneer, maar het risico is natuurlijk nooit nul.”

Het overlijden van zijn moeder, toen Platteeuw amper negen was, speelde volgens de psycholoog ook een rol in zijn latere ontwikkeling en zijn partnerkeuzes. “Enerzijds is hij daardoor aanklampend en anderzijds is er ook een meer egocentrische ontwikkeling, omdat hij beseft dat het snel gedaan kan zijn.”

Woensdagnamiddag komen onder anderen de moeder en de zus van het slachtoffer aan het woord.