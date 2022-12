Assisen bonenmoord – Gerechtspsychiater: “Nul empathie met het slachtoffer”

Op het assisenproces tegen Pieter Platteeuw (37) heeft gerechtspsychiater Paul Lodewyck zijn getuigenis afgelegd. De deskundige stelde bij de beschuldigde een totaal gebrek aan empathie met het slachtoffer Dana Van Laeken (36) vast. Anderzijds is er een laag risico op nieuwe feiten.

Dokter Lodewyck omschreef de dood van Platteeuws moeder als een traumatische gebeurtenis die zijn persoonlijkheid vormde. “Hij was amper 9 jaar oud. Hij zegt ook dat hij het niet gemakkelijk heeft met emoties en dat hij dat wat verdrongen heeft. Hij was ook eerder teruggetrokken, wat gesloten. Hij zocht in zijn relaties een vervanging voor het warme nest dat hij toch ergens gemist had.”

De beschuldigde verklaarde aan de gerechtspsychiater dat zijn jongste zoon te vaak gestraft werd door zijn partner. “En dat ze ook zeer negatief en veel te streng was naar hun dochtertje toe. Dat is het motief geweest om tot de feiten over te gaan.” Platteeuw opperde toen nog dat Van Laeken zelfmoord had gepleegd, maar de deskundige onderzocht hem na zijn bekentenissen opnieuw. “Dan heeft hij vooral gesproken dat hij de veiligheid van zijn kinderen wilde. Hij wilde niet dat ze langer slachtoffer waren van mishandeling en slagen.” Volgens Paul Lodewyck was er meer aan de hand en voelde de beschuldigde zich slecht binnen de relatie. “De berichten naar andere vrouwen staan toch los van die kinderen. Hij wilde van die vrouw af, niet alleen omdat zij slecht handelde tegenover de kinderen. Ik denk dat het ruimer is dan dat.”

Duistere kant

In principe is er volgens de gerechtspsychiater een laag risico op nieuwe feiten. Anderzijds heeft Platteeuw ook wel een duistere, leugenachtige kant. “Hij was al begonnen met een behandeling in de gevangenis, omdat hij toch wel inziet dat er werk is aan een kant van zijn persoonlijkheid.” Daarnaast werd ook een gebrek aan empathie vastgesteld. “Er is nul empathie met het slachtoffer. Hij heeft wel spijt voor het dochtertje dat hij haar moeder heeft ontnomen. Wat hij zelf gemist heeft, doet hij zelf zijn dochter aan.”

Eerder gaven twee deskundigen van het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) al toelichting bij de werking van ricine. Uit hun bevindingen bleek dat ongeveer 2,2 gram wonderbonen nodig moeten geweest zijn om Dana Van Laeken om het leven te brengen. “De toxiciteit hangt enorm af van de dosis en de grootte van de boon. Je hebt ook verschillende soorten van de wonderboom. En hoe minder rijp hoe toxischer”, aldus Sarah Wille. De toxicologe legde ook uit dat het gif pas vrijkomt door de zaden goed te pletten of door te kauwen.

Parijs

Het serumstaal moest trouwens door een laboratorium in Parijs onderzocht worden. “Het is niet zo’n moeilijke analyse, maar het komt hier niet veel voor. Nu kunnen we het wel detecteren.” Haar collega Nele Samyn wees ten slotte nog op het pijnlijke ziekteproces. “Het is moeilijk om in een eerste fase op te sporen dat er iets mis is. Het is een venijnig gif, want het gaat heel langzaamaan uw cellen kapotmaken. Mussolini gebruikte het in de Tweede Wereldoorlog als foltermiddel.”

Dadelijk komen enkele artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis van Kortrijk aan het woord.