Assisen bonenmoord – Beschuldigde bekende na drie maanden voorhechtenis

Op het assisenproces tegen Pieter Platteeuw (37) zijn de bekentenissen van de beschuldigde aan bod gekomen. De Lauwenaar zat bijna drie maanden in voorhechtenis toen hij toegaf dat hij zijn partner Dana Van Laeken (36) in oktober 2018 met giftige zaden van de wonderboom om het leven had gebracht.

Pieter Platteeuw werd op 28 februari 2019 aangehouden door onderzoeksrechter Marc Allegaert, die begin november 2022 overleed. Zijn opvolger Steven Vancraeyveldt legde uit hoe er toen al meerdere aanwijzingen tegen de beschuldigde waren, zoals zijn amoureuze contacten met vriendinnen. “Allemaal zaken die moeilijk te rijmen zijn met een persoon die diep treurt.” Toch hield Platteeuw toen nog vol dat ze hun buxushaag wilden vervangen door de wonderboom, maar dat zijn partner de zaden gebruikte om zelfmoord te plegen.

Op 21 mei richtte de verdediging plots een brief aan de onderzoeksrechter, met de vraag om opnieuw verhoord te worden. De volgende dag legde hij volledige bekentenissen af. “Hij zegt aan mijn voorganger dat hij die bonen heeft versneden en dat hij dat sinds medio september 2018 herhaaldelijk door haar eten heeft gemengd.” Tijdens een politionele wedersamenstelling toonde hij later in de refter van de politie nog eens hoe dat precies in zijn werk ging. Ten slotte volgde in maart 2021 nog een eindverhoor bij onderzoeksrechter Vancraeyveldt. “Hij heeft op dat ogenblik zijn spijt uitgedrukt en zich verontschuldigd tegenover de speurders dat zij een dergelijk moeilijk onderzoek dienden te voeren.”

Verantwoordelijkheid

In een verhoor van ruim 14 uur herhaalde Platteeuw op 9 september 2019 zijn bekentenissen bij de politie. “Hij stelt dat hij zijn verantwoordelijkheid wilde opnemen en dat hij het deed het om de kinderen te beschermen”, getuigde hoofdinspecteur Steven Vandesompele. De trigger zou geweest zijn dat hun driejarige dochter een rammeling had gekregen van het slachtoffer. Veel concrete elementen over die vermeende agressie leverde het onderzoek echter niet op.

De beschuldigde legde uit dat hij ongeveer 15 wonderbonen door het eten van Dana Van Laeken mengde. Naar eigen zeggen deed hij dat om de drie à vier dagen. “Echt duidelijk was hij niet. Hij sprak van warm eten en van een saus, maar een concrete maaltijd kan hij niet noemen.” Platteeuw kon ook niet uitleggen waarom hij zijn partner uitgerekend na de vierde en uiteindelijk fatale keer naar het ziekenhuis bracht, maar voordien niet.

Therapie

Hoofdinspecteur Joachim De Moor schetste een tijdslijn van de relatie tussen de beschuldigde en het slachtoffer. Daaruit bleek onder andere dat het koppel lange tijd therapie volgde bij het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). In die gesprekken kwamen vooral de problemen tussen Van Laeken en de oudste zoon van Platteeuw aan bod. Ook in augustus 2018 hadden ze over die kwestie nog een hoogoplopende ruzie. “Pieter wil vooral geen ruzie en wil rust voor iedereen, terwijl Dana blijft doordrammen over de situatie.” In die periode waren er ook veel normale en zelfs liefdevolle berichten over en weer, zelfs op 11 oktober nog.

Dana Van Laeken sms’te regelmatig naar haar moeder over hoe ziek ze zich voelde. “Ik kan niet meer ma, ik weet echt niet wat er scheelt met mij”, klonk het bijvoorbeeld. Vier dagen voor haar dood trok ze daarom ook naar de huisdokter. Tijdens dat korte bezoek belde Platteeuw naar liefst drie verschillende tuincentra. Het onderzoek wees ook uit dat het slachtoffer nooit in de buurt was wanneer de beschuldigde via internet ricinuszaden probeerde aan te kopen.

Leugenaar

Hoofdinspecteur Christophe Piesschaert stond vooral stil bij de leugenachtige houding van de beschuldigde. Zo werd verwezen naar de verschillende versies van de feiten die hij opdiste. Tegenover de familie van Dana sprak hij bijvoorbeeld plots over een miniem scheurtje in de darm. Zijn commandant bij de brandweer omschreef hem dan weer als een pathologische leugenaar. Ook over zijn schuldenberg uit zijn vorige relatie was hij eerst niet eerlijk tegenover het slachtoffer. Ten slotte stuurde Platteeuw nog een opvallende mail naar een Antwerps advocatenkantoor dat betrokken was bij de echtscheiding van Athina Onassis. “Hij deed een voorstel om tegen betaling de loop van de rechtspraak te helpen beïnvloeden”, aldus hoofdinspecteur Piesschaert. Het dossier tegen Platteeuw en Van Laeken werd indertijd geseponeerd.

Dinsdagochtend komen de verklaringen van de kinderen van de betrokkenen aan bod. Ook de wetsdokter zal zijn getuigenis afleggen.

