Vrouw uit Diksmuide krijgt alsnog jaar cel voor zwaaien met mes in Sociaal Huis

Een 39-jarige vrouw uit Diksmuide heeft alsnog een jaar cel gekregen van de rechter in Veurne nadat ze personeel van het Sociaal Huis bedreigde met een mes. S.V. kreeg die straf eerst met uitstel onder voorwaarden. Op 27 juli echter dreigde ze de gaskraan in haar huis open te draaien om alles op te blazen. Daarom werden haar voorwaarden ingetrokken en is haar straf nu effectief.

Op 12 oktober vorig jaar kreeg S.V. 1 jaar cel met uitstel omdat ze op 2 april met een mes naar het Sociaal Huis in Diksmuide trok. Ze was kwaad omdat haar schuldbemiddelaar haar geld te laat had doorgestort en eiste onmiddellijk een oplossing. Omdat ze niet kon geholpen worden ontstak ze in een razernij. Eerst schold ze het personeel uit, daarna vernielde ze een plexiglas en uiteindelijk haalde ze een mes uit haar fietszak en stond ermee te zwaaien. De vrouw kreeg er 1 jaar cel met uitstel voor maar door die feiten werd haar eerdere straf van 12 maanden met uitstel voor het belagen van haar huisarts ook al effectief. Nu gebeurde dat opnieuw: ook haar jaar cel met uitstel werd nu effectief omdat S.V. alweer nieuwe feiten pleegde.

Huis opblazen

“Op woensdag 27 juli veroorzaakte ze immers veel tumult aan haar woning”, sprak de procureur. “Ze had andermaal ruzie met haar buurman. Ze vond dat de politie niks wou doen en belde dan maar tweemaal op met de melding dat ze haar gaskraan had opengedraaid en het huis en zichzelf zou opblazen. Daarom vraag ik haar jaar cel met uitstel te herroepen.” De advocaat van S.V. vroeg dat niet te doen en haar desnoods langer voorwaarden op te leggen. S.V. betuigde haar spijt. “Ik was gewoon kwaad omdat men weer niks wilde doen aan de rare praktijken van mijn buurman en dacht niet na over de gevolgen.” De rechter besliste uiteindelijk om haar voorwaarden toch in te trekken en haar alsnog een jaar cel te geven. (JH)

